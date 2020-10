ATP Sardegna: Il Tabellone di Qualificazione con l’order of play di domani. Sono cinque gli azzurri al via

ATP 250 Sardegna – Tabellone di Qualificazione

(1) Coria, Federico vs Viola, Matteo

Moroni, Gian Marco vs (8) Coppejans, Kimmer

(2) Martin, Andrej vs Aragone, JC

Blancaneaux, Geoffrey vs (6) Nagal, Sumit

(3) Seyboth Wild, Thiago vs (WC) Pellegrino, Andrea

Etcheverry, Tomas Martin vs (7) Petrovic, Danilo

(4) Daniel, Taro vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Gigante, Matteo vs (5) Kovalik, Jozef

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Federico Coria vs Matteo Viola

2. [WC] Matteo Gigante vs [5] Jozef Kovalik (non prima ore: 13:00)

3. [4] Taro Daniel vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 15:00)

SARDEGNA COURT – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Gian Marco Moroni vs [8] Kimmer Coppejans

2. Tomas Martin Etcheverry vs [7] Danilo Petrovic (non prima ore: 13:00)

3. [2] Andrej Martin vs JC Aragone (non prima ore: 15:00)

COURT 5 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Thiago Seyboth Wild vs [WC] Andrea Pellegrino

2. Geoffrey Blancaneaux vs [6] Sumit Nagal (non prima ore: 14:00)