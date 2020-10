Incredibile a Barcellona: O’Connell si fa male sul match point a favore ed è costretto al ritiro (VIDEO)

Incredibile episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 ottobre, nel torneo Challenger in corso di svolgimento a Barcellona. Christopher O’Connell, numero due del seeding e attuale n.112 della classifica ATP in singolare, si trovava in vantaggio per 7-6(5) 5-2 e 40-30, col servizio a disposizione, contro il giovane spagnolo Carlos Gimeno Valero (n.534 ATP) quando al momento di chiudere l’incontro, dopo essere sceso a rete, si è fatto male nel tentativo di colpire una volée di rovescio. Nonostante l’immediato intervento del fisioterapista e il MTO, il classe ’94 di Sydney non ce l’ha fatta a proseguire, vedendosi quindi costretto ad alzare bandiera bianca.

O'Connell had to retire due to an injury that occurred on his MP!

Tennis can be such a cruel B**** sometimes. pic.twitter.com/aD6Lp9NtmR

— Ardeal (@UnArdeal) October 8, 2020