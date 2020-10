Da Parma: Il resoconto di giornata. Avanzano Cecchinato e Caruso (con il programma di domani)

Buona la prima per Marco Cecchinato agli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, il Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Parma. Sul Campo Centrale il palermitano ha battuto il polacco Kamil Majchrzak con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco, evidenziando un’ottima forma fisica e mentale.

Cecchinato on fire – “Bella vittoria contro un ottimo giocatore – le dichiarazioni del numero 110 ATP nel postpartita -. Sono arrivato da Parigi e avevo bisogno di ambientarmi: sono soddisfatto del livello del mio gioco”. Al Roland Garros ‘Ceck’ ha superato le qualificazioni e ha eliminato Alex De Minaur e Juan Ignacio Londero prima di arrendersi ad Alexander Zverev: “Sto attraversando un periodo positivo. Ho giocato 12 partite nelle ultime 2 settimane, non mi accadeva da oltre un anno. Sono contento, sto lavorando bene: ho tanta voglia di tornare in alto”. In chiusura uno sguardo al secondo turno contro Philipp Kohlschreiber: “Questo è un torneo durissimo. Ci sono tanti top 100 e giocatori di livello, sicuramente sarà una sfida complicata”.

Intramontabile Kohlschreiber – Proprio il tedesco Philipp Kohlschreiber, ex numero 16 del mondo e oggi 86 ATP, ha aperto la giornata con il successo ai danni del brasiliano Thiago Seyboth Wild (6-3 6-1): “Ho affrontato molte difficoltà dalla ripartenza del circuito post lockdown, dà fiducia vincere un match giocando così bene”. A quasi 37 anni l’atleta teutonico ha ancora tanta voglia di competere e divertirsi: “Voglio battere i record di anzianità di Paolo Lorenzi (ride, ndr). Non è facile confrontarsi con giocatori giovani e talentuosi, qui in Italia ce ne sono tanti: devo fare i complimenti agli organizzatori dei tornei e alla Federazione. E poi è un piacere vivere il circolo con gli appassionati che vengono a vedere le partite e il buon cibo di questo Paese”.

Tiafoe sfida Musetti – Avanti la testa di serie numero 1, lo statunitense Frances Tiafoe, che si è imposto sullo sloveno Blaz Rola con il punteggio di 7-6(1) 6-3: “All’inizio dell’incontro ho faticato a trovare il ritmo, ma piano piano, lottando punto dopo punto, sono uscito alla distanza. Ho giocato nel modo giusto i punti importanti e il tie-break del primo set, bene così”. Al secondo turno il suo avversario sarà Lorenzo Musetti, che lo ha battuto al Challenger di Forlì: “È un ottimo giocatore e un bravissimo ragazzo. Sta crescendo rapidamente, per batterlo dovrò esprimermi meglio rispetto a quanto fatto l’ultima volta contro di lui”. Avanza anche Salvatore Caruso (4-6 6-3 6-4 contro il francese Hugo Grenier), ok l’argentino Juan Pablo Ficovich, lo statunitense Mitchell Krueger, il francese Alexandre Muller e l’australiano Alexey Popyrin. Quest’ultimo ha approfittato del ritiro per infortunio dell’argentino Juan Ignacio Londero, che durante il secondo set ha subito una distorsione alla caviglia sinistra.

Andreas Seppi saluta gli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. L’altoatesino è stato eliminato dall’argentino Federico Delbonis, testa di serie numero 4, con il punteggio di 6-1 7-6(6) in un’ora e 28 minuti di gioco. Molto interessante il programma di mercoledì 7 ottobre: Filippo Baldi sfiderà Gianluca Mager in uno scoppiettante derby azzurro, poi Salvatore Caruso se la vedrà con il ceco Tomas Machac. Non prima delle ore 16.00 sul Campo Centrale il big match tra Lorenzo Musetti e la testa di serie numero 1, lo statunitense Frances Tiafoe. Sarà la rivincita dell’incontro andato in scena al Challenger di Forlì, dove vinse Musetti che poi conquistò il titolo.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sumit Nagal vs [3] Laslo Djere

2. [Q] Filippo Baldi vs [7] Gianluca Mager

3. [5] Salvatore Caruso vs [Q] Tomas Machac

4. [1] Frances Tiafoe vs [WC] Lorenzo Musetti (non prima ore: 16:00)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Marcus Daniell / Philipp Oswald vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar

2. [4] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs Ben McLachlan / Denys Molchanov

3. Andres Molteni / Hugo Nys vs [2] Marcelo Demoliner / Matwe Middelkoop

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcelo Arevalo / Tomislav Brkic vs Artem Sitak / Igor Zelenay

2. [WC] Alessio De Bernardis / Francesco Passaro vs [WC] Prajnesh Gunneswaran / Kamil Majchrzak

I risultati di martedì 6 ottobre

Primo turno

Frances Tiafoe b. Blaz Rola 7-6(1) 6-3

Marco Cecchinato b. Kamil Majchrzak 6-3 6-4

Philipp Kohlschreiber b. Thiago Seyboth Wild 6-3 6-1

Salvatore Caruso b. Hugo Grenier 4-6 6-3 6-4

Juan Pablo Ficovich b. Danilo Petrovic 6-3 7-6(5)

Mitchell Krueger b. Denis Istomin 6-4 6-4

Alexandre Muller b. Maxime Cressy 6-3 4-6 6-3

Alexey Popyrin b. Juan Ignacio Londero 1-6 2-1 rit.

Federico Delbonis b. Andreas Seppi 6-1 7-6(6)