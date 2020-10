Roland Garros: LIVE Quarti di Finale Italiani. LIVE Trevisan vs Swiatek (LIVE)

Sinner e Trevisan si allenano insieme

Roland Garros – Quarti di Finale

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

4INC. Iga Swiatek vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Iga Swiatek • Iga Swiatek 0 6 3 Martina Trevisan Martina Trevisan 30 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Iga Swiatek 0-15 0-30 3-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Swiatek Iga – Trevisan Martina (1-1)

54. Singles ranking 159.

31. 5. 2001 Birthdate 3. 11. 1993

176 cm Height 160 cm

65 kg Weight –

right Plays left

In caso di vittoria sfiderà in semifinale

Elina Svitolina vs Nadia Podoroska



GS Roland Garros Elina Svitolina [3] Elina Svitolina [3] 2 4 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 6 6 Vincitore: Nadia Podoroska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Svitolina Elina – Podoroska Nadia

5. Singles ranking 131. Avatar

12. 9. 1994 Birthdate 10. 2. 1997

174 cm Height 170 cm

60 kg Weight 60 kg

right Plays right

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

5INC. Jannik Sinner vs Rafael Nadal



Il match deve ancora iniziare

Sinner Jannik Nadal Rafael 0-0

75. Singles ranking 2. Avatar

16. 8. 2001 Birthdate 3. 6. 1986

188 cm Height 185 cm

76 kg Weight 85 kg

right Plays left

2018 Turned pro 2001

In caso di vittoria sfiderà in semifinale

Diego Schwartzman vs Dominic Thiem



GS Roland Garros Diego Schwartzman [12] Diego Schwartzman [12] 7 5 6 7 6 Dominic Thiem [3] Dominic Thiem [3] 6 7 7 6 2 Vincitore: Diego Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 Dominic Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Dominic Thiem 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Dominic Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Dominic Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Dominic Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 5-4 → 5-5 Dominic Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Dominic Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Dominic Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Diego Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Dominic Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Dominic Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Diego Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Dominic Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-4 → 5-5 Diego Schwartzman 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Dominic Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Diego Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Dominic Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dominic Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Diego Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Dominic Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Diego Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Dominic Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 5-4 → 5-5 Diego Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 4-4 → 5-4 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Dominic Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Diego Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Dominic Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Diego Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Diego Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Diego Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Diego Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Dominic Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Diego Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Dominic Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Dominic Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 0-0 → 0-1

Schwartzman Diego – Thiem Dominic

14. Singles ranking 3.

16. 8. 1992 Birthdate 3. 9. 1993

170 cm Height 185 cm

64 kg Weight 79 kg

right Plays right