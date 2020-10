Roland Garros: Novak Djokovic colpisce la giudice di linea in risposta (VIDEO)

E’ diventato virale sui social, in una manciata di minuti, quanto accaduto poco fa al Roland Garros durante l’incontro tra Karen Khachanov e Novak Djokovic: il tennista serbo, nel tentativo di rispondere ad una potente prima di servizio dell’avversario, ha infatti impattato male il dritto andando a colpire in pieno volto la giudice di linea posizionata nei pressi della linea di fondo a due passi da lui. Già protagonista di una movimentata vicenda agli scorsi US Open (venne squalificato per aver colpito, in modo completamente diverso, proprio una giudice di linea nel corso della sfida con lo spagnolo Carreno Busta), l’attuale numero uno del ranking ATP non è ovviamente andato di fronte a conseguenze gravi in questa occasione vista l’assoluta involontarietà del gesto.