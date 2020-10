Roland Garros: Gli organizzatori rispondono ad Alexander Zverev “Non ci ha informato dei suoi sintomi”

Alexander Zverev, 23 anni, ha causato polemiche questa domenica al Roland Garros, quando ha dichiarato dopo aver perso agli ottavi di finale che ha giocato la sua partita con febbre, tosse e diversi sintomi da coronavirus. Il tedesco non ha contattato nessuna équipe medica, il che ha preoccupato l’organizzazione e tutti coloro che hanno avuto contattati con Sascha nei giorni scorsi.

“Non risponderò alle tue domande dopo quello che hai scritto su di me in questi mesi”, ha detto al giornalista americano Ben Rothenberg del ‘New York Times’ dopo che gli è stato chiesto quando è stata l’ultima volta che è stato testato per il covid-19.

In una dichiarazione, gli organizzatori dell’evento hanno reagito alle parole di Zverev. “Il giocatore è risultato negativo al coronavirus il 29 settembre e non ha informato nessun membro dello staff medico del torneo dei suoi sintomi. Gli è stato consigliato di fare nuove prove questa domenica”, si legge nel messaggio inviato dalla direzione del torneo ai giornalisti.