Da Parma: Il resoconto di giornata. Domani esordio per Musetti e Zeppieri (con il programma di domani)

Giulio Zeppieri è pronto ad infiammare il Tennis Club President. Il mancino di Latina esordirà lunedì 5 ottobre alle ore 11.00 agli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Dalla parte opposta della rete ci sarà l’indiano Sumit Nagal, numero 127 del mondo.

Zeppieri sfida Nagal – Prima di allenarsi con Lorenzo Musetti, anch’egli in campo lunedì (non prima delle 17.00 contro Federico Gaio), ‘Zeppo’ ha raccontato le proprie sensazioni nel circolo in cui nel 2019 raggiunse la semifinale: “Conservo bellissimi ricordi di questo torneo, sono contento che la manifestazione sia stata organizzata anche quest’anno nonostante le difficoltà legate al coronavirus. Spero di fare bene anche stavolta”. La fiducia non manca: “Ho ricominciato a sentirmi bene in campo agli Internazionali BNL d’Italia, anche dal punto di vista fisico. Dopo il lockdown ho giocato pochi tornei, ho bisogno di accumulare partite per tornare al 100%”. Poi uno sguardo al debutto: “Contro Nagal sarà dura, mi aspetto un match complicato. Per vincere dovrò spingere ed imporre il mio gioco. La sfida tra Musetti e Gaio? Sarà sicuramente una grande partita. Lorenzo è reduce dal titolo conquistato a Forlì, ma anche Federico ha dimostrato tanto: sarà una battaglia”.

Baldi nel tabellone principale – Supera le qualificazioni Filippo Baldi, che all’ultimo turno del tabellone cadetto ha battuto Francesco Passaro con il punteggio di 6-2 7-6(3) in un’ora e 29 minuti di gioco: “C’era molto vento, non era facile gestire la situazione. Sono partito forte e ho vinto un bel primo set, poi lui è cresciuto: non a caso il secondo parziale è stato molto equilibrato. Sono contento di essere riuscito a portare l’incontro”. Vincitore del torneo di Ismaning (Germania) nel 2018, curiosamente è la prima volta che Baldi supera le qualificazioni di un Challenger: “È un risultato importante per me. Ho giocato due buone partite e ne giocherò un’altra importante nel tabellone principale contro Taro Daniel. Spero di continuare così”. Entrano nel tabellone principale anche il ceco Tomas Machac e i francesi Alexandre Muller e Hugo Grenier.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Giulio Zeppieri vs Sumit Nagal

2. Prajnesh Gunneswaran vs Paolo Lorenzi

3. Yannick Hanfmann vs [7] Gianluca Mager (non prima ore: 15:00)

4. Federico Gaio vs [WC] Lorenzo Musetti (non prima ore: 17:00)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jason Jung vs [3] Laslo Djere

2. Juan Pablo Varillas vs [Q] Tomas Machac

3. Taro Daniel vs [Q] Filippo Baldi

I risultati di domenica 4 ottobre

Ultimo turno qualificazioni

Tomas Machac b. Juan Pablo Ficovich 6-4 6-4

Alexandre Muller b. Roberto Cid Subervi 6-4 7-5

Hugo Grenier b. Ulises Blanch 6-4 6-4

Filippo Baldi b. Francesco Passaro 6-2 7-6(3)