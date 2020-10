Roland Garros: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8. Rafael Nadal spedito ai quarti. Ko Korda. Eliminata la n.2 del mondo Simona Halep (LIVE)

Colpo di scena al Roland Garros! La numero due al mondo (e testa di serie numero uno del tabellone) Simona Halep è stata clamorosamente eliminata negli ottavi di finale dalla giovanissima polacca Iga Swiatek (WTA 53), la quale si è imposta con un roboante 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco. La rumena, una delle grandi favorite al successo finale e trionfatrice a Parigi due anni fa, non è mai stata in partita, subendo il gioco potente ed aggressivo dell’avversaria fin dai primi scambi del match giocato sul Philippe Chatrier.

A rendere ancor più eccezionale l’impresa della Swiatek – finalista a Lugano lo scorso anno e comunque una dei maggiori talenti del nuovo tennis – vi è il fatto che la Halep arrivava a questa sfida in ottima forma, senza aver perso un set nelle tre precedenti sfide a Parigi e con solo due sconfitte in 25 match giocati in questa stagione.

Quarto successo e ancora nemmeno un set perso per Rafael Nadal che prosegue con un percorso netto al Roland Garros, dove il numero due al mondo va a caccia del suo tredicesimo trionfo. Il maiorchino negli ottavi di finale ha avuto la meglio sullo statunitense Sebastian Korda (ATP 213), figlio del grande Petr Korda, il quale ora segue proprio come coach le gesta del ventenne nato in Florida. Nonostante un buon inizio, tanta caparbietà e un break colto in apertura di terzo set, il giovane americano ha avuto davvero poche possibilità contro l’iberico, poi impostosi per 6-1 6-1 6-2 in meno di due ore di gioco.

Roland Garros – Ottavi di Finale

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Simona Halep vs Iga Swiatek



Sebastian Korda vs Rafael Nadal



Elina Svitolina vs Caroline Garcia



Hugo Gaston vs Dominic Thiem



Il match deve ancora iniziare

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Martina Trevisan vs Kiki Bertens



Alexander Zverev vs Jannik Sinner



Lorenzo Sonego vs Diego Schwartzman



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert vs Nikola Mektic / Wesley Koolhof



Il match deve ancora iniziare

Robert Farah/ Juan Sebastian Cabalvs Edouard Roger-vasselin/ Jurgen Melzer

Nadia Podoroska vs Barbora Krejcikova



Patricia Maria Tig / Andreea Mitu vs Kristina Mladenovic / Timea Babos



Il match deve ancora iniziare

Tim Puetz/ Frederik Nielsenvs Filip Polasek/ Ivan Dodig

Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh vs Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi



Luisa Stefani / Hayley Carter vs Ena Shibahara / Shuko Aoyama



Il match deve ancora iniziare

Feliciano Lopez / Pablo Cuevas vs Tommy Paul / Nicholas Monroe



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 11:00

Shuai Zhang / Veronika Kudermetova vs Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin



Horia Tecau / Jean-julien Rojer vs Bruno Soares / Mate Pavic



Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski vs Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk



Jessica Pegula / Asia Muhammad vs Catherine Mcnally / Cori Gauff



Il match deve ancora iniziare