Challenger Parma: I risultati completi del Turno Decisivo di Qualificazione. Filippo Baldi nel main draw (Video)

(1) Tiafoe, Frances vs Rola, Blaz

Gaio, Federico vs (WC) Musetti, Lorenzo

Daniel, Taro vs (Q) Baldi, Filippo

Hanfmann, Yannick vs (7) Mager, Gianluca

(4) Delbonis, Federico vs Seppi, Andreas

Gunneswaran, Prajnesh vs Lorenzi, Paolo

(WC) Cecchinato, Marco vs Majchrzak, Kamil

Seyboth Wild, Thiago vs (6) Kohlschreiber, Philipp

(5) Caruso, Salvatore vs (Q) Grenier, Hugo

Varillas, Juan Pablo vs (Q) Machac, Tomas

(WC) Zeppieri, Giulio vs Nagal, Sumit

Jung, Jason vs (3) Djere, Laslo

(8) Harris, Lloyd vs Petrovic, Danilo

(SE) Istomin, Denis vs (Alt) Krueger, Mitchell

(Q) Muller, Alexandre vs (SE) Cressy, Maxime

Popyrin, Alexei vs (2) Londero, Juan Ignacio

Challenger Parma CH | Terra | e132.280 – TD Qualificazione

CH Parma Roberto Cid Subervi [2] Roberto Cid Subervi [2] 4 5 Alexandre Muller [6] Alexandre Muller [6] 6 7 Vincitore: A. MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Cid Subervi 15-0 15-15 30-15 30-40 5-5 → 5-6 A. Muller 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 R. Cid Subervi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 R. Cid Subervi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Cid Subervi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Cid Subervi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Cid Subervi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Cid Subervi 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 4-5 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Cid Subervi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 R. Cid Subervi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Cid Subervi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Cid Subervi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

CH Parma Filippo Baldi Filippo Baldi 6 7 Francesco Passaro Francesco Passaro 2 6 Vincitore: F. BALDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 F. Passaro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Passaro 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 F. Passaro 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CH Parma Juan Pablo Ficovich [1] Juan Pablo Ficovich [1] 4 4 Tomas Machac Tomas Machac 6 6 Vincitore: T. MACHAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Pablo Ficovich 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Machac 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Machac 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

