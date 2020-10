Challenger Biella e Split: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Challenger Biella CH | Terra | e44.820 – Semifinale e Finale

Campo Centrale – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Blaz Rola vs [PR] Blaz Kavcic



CH Biella Blaz Rola Blaz Rola 7 4 1 Blaz Kavcic Blaz Kavcic 5 6 6 Vincitore: B. KAVCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 B. Rola 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 B. Rola 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Rola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Rola 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Rola 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 B. Rola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Rola 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Kavcic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Kavcic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Rola 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Rola 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Rola 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 B. Kavcic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 B. Rola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Blaz Rola OR [PR] Blaz Kavcic vs [4] Facundo Bagnis (non prima ore: 15:00)



CH Biella Blaz Kavcic • Blaz Kavcic A 1 Facundo Bagnis [4] Facundo Bagnis [4] 40 2 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Bagnis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Challenger Split CH | Terra | e44.820 – Finale

CH Split Pedro Sousa [1] Pedro Sousa [1] 6 3 6 Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 4 6 7 Vincitore: F. CERUNDOLO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 P. Sousa 0-15 0-30 30-30 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 P. Sousa 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

