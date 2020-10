Challenger Parma: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione. Due azzurri al turno finale (Video)

Challenger Parma CH | Terra | e132.280 – TDQ

1. [2] Roberto Cid Subervivs [6] Alexandre Muller2. Filippo Baldivs [WC] Francesco Passaro

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Juan Pablo Ficovich vs Tomas Machac

2. Ulises Blanch vs [8] Hugo Grenier

Challenger Parma CH | Terra | e132.280 – 1° Turno Qualificazione

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Juan Pablo Ficovich vs [WC] Matteo Arnaldi



CH Parma Juan Pablo Ficovich [1] Juan Pablo Ficovich [1] 4 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 1 0 Vincitore: J. FICOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Pablo Ficovich 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Constant Lestienne vs Filippo Baldi



CH Parma Constant Lestienne [4] Constant Lestienne [4] 3 6 Filippo Baldi Filippo Baldi 6 7 Vincitore: F. BALDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 4-4 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Lestienne 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Baldi 0-15 0-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Viktor Galovic vs [8] Hugo Grenier



CH Parma Viktor Galovic Viktor Galovic 2 4 Hugo Grenier [8] Hugo Grenier [8] 6 6 Vincitore: H. GRENIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-4 → 2-5 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Grenier 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 V. Galovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

CH Parma Francesco Passaro Francesco Passaro 6 7 Marco Trungelliti [7] Marco Trungelliti [7] 3 6 Vincitore: F. PASSARO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Trungelliti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 F. Passaro 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [WC] Francesco Passarovs [7] Marco Trungelliti

2. [2] Roberto Cid Subervi vs [WC] Federico Arnaboldi



CH Parma Roberto Cid Subervi [2] Roberto Cid Subervi [2] 6 6 Federico Arnaboldi Federico Arnaboldi 3 1 Vincitore: R. CID SUBERVI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 R. Cid Subervi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 F. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 R. Cid Subervi 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Arnaboldi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 R. Cid Subervi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Arnaboldi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Cid Subervi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Arnaboldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 5-2 → 5-3 R. Cid Subervi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 3-2 → 4-2 R. Cid Subervi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Cid Subervi 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Arnaboldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 R. Cid Subervi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [3/Alt] Elliot Benchetrit vs Ulises Blanch



CH Parma Elliot Benchetrit [3] Elliot Benchetrit [3] 0 2 0 Ulises Blanch • Ulises Blanch 0 6 0 Vincitore: U. BLANCH per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 U. Blanch 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Benchetrit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 U. Blanch 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 2-4 → 2-5 E. Benchetrit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 U. Blanch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 U. Blanch 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Benchetrit 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 1-1 U. Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0

CH Parma Tomas Machac Tomas Machac 6 6 Alexey Vatutin [5] Alexey Vatutin [5] 0 2 Vincitore: T. MACHAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-40 3-0 → 4-0 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Vatutin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. Tomas Machacvs [5] Alexey Vatutin

2. Teymuraz Gabashvili vs [6] Alexandre Muller