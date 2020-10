Roland Garros: Nuova impresa di Martina Trevisan! Battuta Maria Sakkari, n.24 del mondo dopo aver annullato due palle match ed è agli ottavi di finale

Nuova impresa per Martina Trevisan che è approdata agli ottavi di finale del Roland Garros, anche lei per la prima volta in carriera dopo Sonego e Sinner.

La 26enne di Firenze ha sconfitto al terzo turno la greca Maria Sakkari, numero 24 del ranking e 20 del seeding, con il risultato di 16 76 (6) 63 dopo 2 ore e 39 minuti di partita.

Agli ottavi di finale Martina Trevisan sfiderà Kiki Bertens n.8 del mondo.

Martina ha piazzato 15 vincenti nel corso della partita e ha commesso 30 gratuiti.

La Sakkari, invece, paga i 48 errori gratuiti e i soli 24 vincenti.

La Trevisan dopo aver perso in maniera netta la prima frazione per 6 a 1, nel secondo set si è trovata avanti per 4 a 1 con due break.

L’azzurra poi si portava sul 5 a 2 ma cedeva entrambi i break di vantaggio dopo aver mancato anche due palle set con la Sakakri che impattava sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui Martina sotto per 4 a 6 annullava due palle match e poi portava a casa la frazione per 8 punti a 6.

Nel terzo set la Trevisan recuperava nel secondo gioco un break di svantaggio e si portava poi sul 4 a 1, grazie al break messo a segno nel quarto game.

Sul 4 a 2 Martina, dallo 0-40, annullava tre palle break consecutive e poi sul 5 a 3 era ancora fredda ad annullare un altro break point prima di chiudere la contesa per 6 a 3, alla terza palla match utile.