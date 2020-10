Challenger Parma e Barcellona: I Tabelloni di Qualificazione con l’order of play di domani

Challenger Parma – Tabellone di Quali

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Juan Pablo Ficovich vs [WC] Matteo Arnaldi

2. [4] Constant Lestienne vs Filippo Baldi

3. Viktor Galovic vs [8] Hugo Grenier

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Francesco Passaro vs [7] Marco Trungelliti

2. [2] Roberto Cid Subervi vs [WC] Federico Arnaboldi

3. [3/Alt] Elliot Benchetrit vs Ulises Blanch

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tomas Machac vs [5] Alexey Vatutin

2. Teymuraz Gabashvili vs [6] Alexandre Muller

1. [1] Joao Menezesvs Marcelo Tomas Barrios Vera2. Malek Jazirivs [7] Renzo Olivo(non prima ore: 12:00)3. [WC] Nikolas Sanchez Izquierdovs [8] Mathias Bourgue(non prima ore: 13:30)

COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Andrea Collarini vs Pedja Krstin

2. [WC] Javier Barranco Cosano vs [5] Maxime Janvier (non prima ore: 12:00)

3. [4] Brandon Nakashima vs Guilherme Clezar (non prima ore: 13:30)

COURT 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Tristan Lamasine vs [6] Peter Polansky

2. [2] Enzo Couacaud vs [WC] Jaume Pla Malfeito (non prima ore: 12:00)