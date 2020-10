Roland Garros: Jannik Sinner per la prima volta in carriera agli Ottavi Slam

Jannik Sinner per la prima volta in carriera raggiunge gli ottavi di finale in un torneo dello Slam.

Nel terzo turno del Roland Garros il giovane talento italiano ha sconfitto in tre set Federico Coria classe 1992 e n.99 ATP con il punteggio di 63 75 75 dopo 2 ore e 30 minuti di partita.

Agli ottavi di finale sfiderà Alexander Zverev n.7 del mondo.

44 i vincenti messi a segno dall’azzurro nel corso del match a fronte di 48 gratuiti.

Coria, invece, 20 vincenti e 31 errori non forzati.

Primo set: Sinner per due volte sotto di un break entrambe le volte recuperava immediatamente il servizio di svantaggio.

Sul 4 a 3 poi l’azzurro toglieva a 0 il servizio all’avversario e nel gioco successivo portava a casa la frazione per 6 a 3.

Secondo Set: Jannik sotto per 0 a 2, controbrekkava nel terzo gioco l’avversario ai vantaggi dal 40-30.

Sul 3 pari Sinner annullava tre palle break ed in qualche modo teneva il servizio.

Sul 5 pari la svolta della frazione, l’azzurro toglieva a 15 la battuta a Coria e poi nel game seguente conquistava il gioco a 30 vincendo la frazione per 7 a 5.

Terzo set: Sinner sotto per 1 a 4 e poi per 2 a 5 con un break di svantaggio, piazzava da quel momento uno splendido parziale di 20 punti a 6 e di cinque game consecutivi vincendo set e match per 7 a 5.