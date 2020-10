Roland Garros: Troppo duro l’ostacolo Nadal per Stefano Travaglia

Niente da fare per Stefano Travaglia uscito di scena questa sera nel terzo turno del Roland Garros.

L’azzurro è stato battuto dal 12 volte vincitore del torneo parigino Rafael Nadal con il risultato di 61 64 60 dopo 1 ora e 36 minuti di partita.

Primo set: Dominio assoluto di Nadal che metteva a segno un micidiale parziale di 28 punti a 6 vincendo la frazione con un netto 6 a 1, brekkando l’azzurro nel secondo e al sesto gioco sempre a 0.

Secondo set: Maggiore equilibrio ma sul 3 pari Nadal piazzava la zampata vincente a 15, con una risposta incisiva e profonda del maiorchino, che sorprendeva Travaglia ed era break.

Sul 5 a 4 Nadal teneva la battuta a 0 e chiudeva la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Continuava il dominio del n.2 del mondo che in pochi minuti toglieva la battuta a Travaglia in tre occasioni vincendo la partita per 6 a 0.