Roland Garros: Fantastico Sonego! L’azzurro centra gli ottavi di finale dopo aver battuto Fritz

Lorenzo Sonego per la prima volta in carriera centra gli ottavi di finale del Roland Garros e di un torneo dello Slam.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio al terzo turno l’americano Taylor Fritz classe 1997 e n.30 ATP con il risultato di 76 (5) 63 76 (17) dopo 3 ore e 13 minuti di partita

Agli ottavi di finale sfiderà uno tra Gombos o Schwartzman [12].

Primo set: Fritz annullava due palle break nel corso del set, nessuna Sonego e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Lorenzo sotto per 1 a 4, metteva a segno una bellissima rimonta e conquistava il parziale per 7 punti a 5.

Secondo set: L’azzurro nel secondo gioco, dal 40 a 0, metteva a segno il break.

Incredibile quanto fatto da Sonego in questo game in cui era sotto 40-0. Ora 2-0 e servizio, meglio non poteva mettersi.

Sul 5 a 2 Lorenzo mancava due palle set, sul servizio dell’avversario, ma nel gioco successivo teneva la battuta a 30 e conquistava la frazione per 6 a 3.

Terzo set: Dopo l’interruzione per pioggia sul 4 a 5 Sonego, dal 15-40, annullava tre palle break che erano anche tre set point e impattava sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui accadeva di tutto l’azzurro annullava sei palle set, Sonego mancava sei match point ma sul 18-17 l’azzurro piazzava una letale palla corta e faceva sua la partita per 19-17.