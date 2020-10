Denis Shapovalov arrabbiato verso gli organizzatori e anche con gli arbitri: “Quando avremo Occhio di Falco sulla terra?”

Denis Shapovalov, 21 anni, è stato eliminato questo giovedì dal Roland Garros in singolare e poi nel doppio. Prima ha perso nel secondo turno in singolare dopo una battaglia di cinque ore contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, prima di dover rientrare in campo qualche ora dopo per giocare e perdere il doppio inaugurale al fianco dell’indiano Rohan Bopanna, con il quale aveva raggiunto i “quarti” agli US Open.

Al canadese non è piaciuto essere costretto a giocare anche il primo turno di doppio in un giorno in cui era stato già in campo da cinque ore. “Questa programmazione è ridicola. Dopo aver giocato tutte quelle ore in singolare devo ancora disputare un’altra partita. Non ha alcun senso. Fa schifo. Siamo in un Grand Slam e non voglio sembrare un ragazzino viziato, ma dovrebbero aiutarci a competere nel miglior modo possibile. C’erano modi molto migliori nel fare la programmazione”.

Shapovalov ha criticato anche la bolla di Parigi, soprattutto se paragonata a New York. “Non c’è davvero una bolla. Possiamo uscire, passeggiare per la città, fare quello che vogliamo. A New York le cose sono andate molto meglio, secondo me”.

E poi c’è anche il grave errore arbitrale commesso nel match di singolare con il canadese che sarebbe andato a palla match: “Quando avremo Occhio di Falco sulla terra?”