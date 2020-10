Roland Garros: L’arbitro separa Evans e Middelkoop (Video)

Daniel Evans e Matwe Middelkoop impegnati nel torneo di doppio al Roland Garros hanno avuto un battibecco nel match di primo turno e addirittura si è temuto il peggio con l’inglese che è andato minaccioso verso l’olandese dopo che lui lo aveva accusato di essersi comportato come un bambino (perchè Evans ha urlato dopo aver conquistato il punto del 5 a 2 nel set decisivo).

Tutto è finito bene, ma la verità è che è stato necessario che il Giudice di Sedia Arnaud Gabas scendesse dalla sedia per terminare la discussione.

Here's what happened between Dan Evans and Matwe Middelkoop. pic.twitter.com/3ChaBYm6jZ

— Lee 🏳️‍🌈 (@yelnats_eel) September 30, 2020