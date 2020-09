Roland Garros: Jannik Sinner senza problemi al terzo turno

Nessun problema per Jannik Sinner che conquista il terzo turno al Roland Garros.

L’azzurro ha sconfitto questa sera al secondo ostacolo il transalpino Benjamin Bonzi n.227 ATP, promosso dalle qualificazioni con il punteggio di 62 64 64 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Al terzo turno Jannik sfiderà Federico Coria classe 1992 e n.99 ATP.

Primo Set: Sinner in un attimo si portava sul 5 a 0, i break al primo, terzo e quinto gioco.

Sul 5 a 0 l’azzurro perdeva il servizio, ma sul 5 a 2 impegnato a servire per la seconda volta per la frazione teneva a 30 il turno di battuta, piazzando dal 30 pari due bei servizi vincenti e chiudeva il set per 6 a 2.

Secondo set: Jannik dopo aver perso un break di vantaggio nel secondo gioco, piazzava il break nel terzo game, con l’azzurro che sulla palla break faceva difesa, contrattacco e palla corta finale vincente.

Sul 3 a 2 Sinner annullava una palla break in maniera spettacolare mettendo a segno dopo uno scambio durissimo, un passante vincente di diritto.

Sul 5 a 3 Jannik mancava tre set point consecutivi sul servizio dell’avversario ma nel gioco seguente l’azzurro teneva a 30 il turno di battuta, con Bonzi che dal 30 pari prima commetteva un gratuito di diritto e poi sulla palla set mandava il rovescio in corridoio. Sinner 6 a 4.

Terzo set: Sinner brekkava il transalpino nel primo gioco con un dritto inside-in vincente sulla palla break.

Nel game successivo Jannik con un ace annullava una palla break e si portava poi sul 2 a 0.

Sul 5 a 4 l’azzurro impegnato a servire per il match mancava una palla match sul 40-30, commettendo doppio fallo, ma al secondo tentativo e dopo aver piazzato un ottimo ace sul 40 pari con un lungolinea vincente di rovescio chiudeva la contesa per 6 a 4.