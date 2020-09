Roland Garros: Sara Errani su Kiki Bertens ” Ha lasciato il campo in sedia a rotelle e piangeva, ma pochi minuti dopo era nel ristorante a ridere. L’ho appena vista”

Kiki Bertens ha battuto questo pomeriggio Sara Errani in un drammatico incontro del Roland Garros durato più di tre ore e conclusosi tra mille polemiche.

Irritata, Errani, ex top 5 , ha dichiarato di non credere che la sua avversaria avesse un problema fisico.

“Odio che giochino con me e mi ridano in faccia. Ha lasciato il campo in sedia a rotelle e piangeva, ma pochi minuti dopo era nel ristorante a ridere. L’ho appena vista. Non mi piace questo genere di cose. Ma complimenti a lei, che è riuscita a infastidirmi con questa situazione e a vincere la partita”, ha dichiarato l’azzurra.

Errani ha insistito sul fatto che la Bertens non avesse alcun problema fisico. “Correva come non mai prima d’ora, giocando in un modo incredibile. E poi nelle pause si comportava come se stesse morendo. Non mi piace questo tipo di situazione. Ma ha vinto, complimenti per questo”.

La Bertens non ha replicato ed ha in parte capito l’atteggiamento di Sara: “Capisco che per lei è frustrante perdere così. Aveva delle opportunità e non p riuscita a coglierle. Se pensa che io sia un’attrice così brava, potrebbe essere una buona idea tentare una carriera in quel campo”!