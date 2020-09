Roland Garros: Tsitsipas e Rublev, l’importanza della forza mentale

Ieri sera si è chiuso a Roland Garros il primo turno dell’edizione 2020. Uno dei dati più significativi è la complessiva “Caporetto” francese: solo 4 uomini al secondo turno, il peggior risultato dal 2000. Il rischio che nessun giocatore di casa arrivi agli ottavi è concreto, sarebbe il peggior risultato di sempre nell’Era Open. Il tennis in Francia è uno sport estremamente popolare, e dopo l’epoca d’oro di Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon e via dicendo (è “solo” mancato uno Slam), lo spettro di un ricambio generazionale difficile è assai concreto.

Tra i vari temi di giornata, reputo assai importanti le rimonte da due set sotto di Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Che i due giovani talenti fossero in forma lo si era visto nella bella finale di Amburgo, disputata domenica scorsa e vinta al fotofinish dal russo. Ma che le condizioni di Parigi potessero stravolgere le loro sensazioni, anche. Amburgo è da sempre un torneo su terra particolare, quando era un M1000 si giocava spesso con freddo e umidità, ma le condizioni di Parigi quest’anno sono ancor più drastiche.

Rublev gioca un tennis in progressione, ma con molto punch, accelera eccome; è andato sotto perché Querrey è un vero bombardiere, ha approfittato a pieno del campo lento e del tempo “gratis” per arrivare sulla palla a sparare a tutta. Rublev a fine match ha dichiarato: “Subito dopo la finale di Amburgo siamo andati in albergo a ritirare le cose, quindi direttamente in aeroporto per volare a Parigi. Il giorno dopo mi sono allenato con il mio allenatore e oggi ho giocato la partita. In campo mi sono sentito completamente preso. Dal primo punto al match point ero come congelato, non potevo fare un passo, potevo solo colpire… Non mi era mai capitato di sentirmi così rigido. Comunque sono felice di aver vinto, sono “vivo” e ho un’altra possibilità per cambiare questa situazione, un’altra possibilità per mostrare un atteggiamento diverso, un gioco diverso. C’è molta strada per migliorare. Se prendiamo la partita di oggi, il mio atteggiamento è stato orribile, questo non accettabile, devo cambiarlo. Sono stato molto fortunato. Anche bravo a cambiare passo e vincerla, ma così non farò molta strada”. Un’autocritica che gli fa molto onore e che sottolinea come il russo abbia avuto la forza mentale per cancellare due set assai negativi e vincere rimontando. E’ anche il segnale evidente di un’ottima condizione atletica – nonostante il freddo e la rigidità di cui ha parlato – perché spingere la palla con grande forza per cinque tirati set è un bel segnale.

Completamente diverso l’avversario e l’andamento del match di Tsitsipas, ma anche nel suo caso ha pagato l’adattamento da Amburgo, con un solo allenamento prima dell’esordio nel torneo. E anche per lui, decisivo lo scatto mentale per reagire ad un match che pareva ormai compromesso. Ecco le parole di Stefanos: “Le condizioni erano molto diverse da quelle di Amburgo la scorsa settimana. Anche se ho iniziato bene, ad un certo punto mi sono come disconnesso nel primo set, qualsiasi cosa cercavo di fare non andava nella giusta direzione. Era pazzesco quello che stava succedendo, non riuscivo a trovare la via d’uscita, ma fortunatamente ho trovato soluzioni. Ho iniziato a pensare di più, ho analizzato il perché mi ritrovavo sempre a rincorrere. Dopo un po’ di elaborazione e riflessione, sono riuscito a sistemare le cose e a far ripartire il mio gioco. Il passaggio da Amburgo a Parigi è stato difficile per me. Le palle sono diverse, la superficie è diversa. Tanta pioggia. Mi ci è voluto del tempo per adattarmi, ho capito durante la partita che quando ho iniziato a rientrare nel terzo set sapevo che non era finita. Nel momento in cui ho visto che le contromosse funzionavano, mi sentivo sempre più a mio agio in campo. Tutto è nel cervello, nella mente, il proprio tennis dipende dal modo in cui affronti la situazione e cerchi di fare il tuo gioco. Sono felice di aver vinto ma soprattuto di aver trovato soluzioni che mi hanno aiutato a giocare meglio”.

Chissà quanta strada faranno nel torneo Rublev e Tsitsipas. Entrambi, per motivi diversi, non sembrano a proprio agio con questa combinazione di terra e palle. Però il tennis fantasioso del greco potrebbe diventare molto efficace se riuscirà ad esser propositivo, usare il tocco per rovescio in back, smorzate e attacchi in avanti chiudendo di volo; al contrario se resterà attendista a fondo campo sarà facile preda di un rivale più potente. Rublev ha il “punch” per chiudere il punto anche su questi campi lenti, ma sarà costretto a prendersi moltissimi rischi e spingere sempre e comunque, quindi dovrà tenere un livello altissimo.

Vedremo che accadrà per loro nel torneo. Di sicuro questo primo turno vinto soffrendo e rimontando da due set sotto è un segnale di crescita mentale importante.

Marco Mazzoni