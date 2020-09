Roland Garros: I risultati completi del Day 4. Perfetto Rafael Nadal. Ok Thiem e Wawrinka. Fuori l’Azarenka

Stan Wawrinka (ATP 17) ha mostrato per lunghi tratti un tennis di ottimo livello. Nella sfida valida per il secondo turno del Roland Garros, l’elvetico ha sconfitto Dominik Koepfer (61) in quattro set con il risultato di 6-3 6-2 3-6 6-1 conquistando la 150a vittoria in carriera in un torneo del Grande Slam. Nei 1/16 il 35enne incontrerà Hugo Gaston (239) che ha battuto Yoshihito Nishioka (52) 6-4 7-6 (7/4) 3-6 6-2.

Rafael Nadal (ATP 2) ha concesso solo quattro giochi allo statunitense Mackenzie McDonald (236) nel secondo turno del Roland Garros. Lo spagnolo si è imposto in scioltezza per 6-1 6-0 6-3 in solo 1h40′. Ha dovuto battagliare un po’ di più l’austriaco Dominic Thiem (3), che è comunque passato pure in tre set contro l’altro americano Jack Sock (310) per 6-1 6-3 7-6 (8/6) in 2h22′, dopo aver recuperato dal 3-6 nel tie-break.

Intanto a Parigi si sta facendo notare lo statunitense Sebastian Korda (213), figlio del ceco Petr finalista alla Porte d’Auteuil nel 1992, che si è qualificato per i sedicesimi battendo il connazionale John Isner (23) per 6-4 6-4 2-6 6-4. Il 20enne figlio d’arte, in Francia passato dalle qualificazioni, è solo alla sua seconda apparizione in un torneo del Grande Slam: agli scorsi US Open aveva ricevuto una wild card.

Eliminata a sorpresa Victoria Azarenka.

Roland Garros – 2° Turno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Elina Svitolina vs Renata Zarazua



GS Roland Garros Elina Svitolina [3] Elina Svitolina [3] 6 0 6 Renata Zarazua Renata Zarazua 3 6 2 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-4 → 0-5 Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 4-2 → 4-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Tsvetana Pironkova vs Serena Williams



GS Roland Garros Tsvetana Pironkova Tsvetana Pironkova 0 Serena Williams [6] Serena Williams [6] 0 Vincitore: Tsvetana Pironkova per forfait Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Mackenzie Mcdonald vs Rafael Nadal



GS Roland Garros Mackenzie Mcdonald Mackenzie Mcdonald 1 0 3 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 6 6 6 Vincitore: Rafael Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Mackenzie Mcdonald 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Rafael Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Rafael Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Mackenzie Mcdonald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Rafael Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mackenzie Mcdonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 Rafael Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Mackenzie Mcdonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Rafael Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Mackenzie Mcdonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Rafael Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mackenzie Mcdonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Rafael Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Pierre-Hugues Herbert



GS Roland Garros Alexander Zverev [6] • Alexander Zverev [6] 15 2 6 7 4 0 Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 40 6 4 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-5 → 5-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-4 → 4-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-4 → 4-4 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Stan Wawrinka vs Dominik Koepfer



GS Roland Garros Stan Wawrinka [16] Stan Wawrinka [16] 6 6 3 6 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 3 2 6 1 Vincitore: Stan Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 5-1 → 6-1 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Dominik Koepfer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Dominik Koepfer 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Stan Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Dominik Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Dominik Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Dominik Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 Dominik Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Dominik Koepfer 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Stan Wawrinka 15-0 40-0 30-0 3-3 → 4-3 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Stan Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Dominik Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jack Sock vs Dominic Thiem



GS Roland Garros Jack Sock Jack Sock 1 3 6 Dominic Thiem [3] Dominic Thiem [3] 6 6 7 Vincitore: Dominic Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Dominic Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Jack Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Dominic Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Jack Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Dominic Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Jack Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Dominic Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jack Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Dominic Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Jack Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Dominic Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jack Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Dominic Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jack Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 3-4 → 3-5 Dominic Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Jack Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Dominic Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jack Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Dominic Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jack Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jack Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Jack Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 Dominic Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jack Sock 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Dominic Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jack Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Simona Halep vs Irina-Camelia Begu



GS Roland Garros Simona Halep [1] Simona Halep [1] 6 6 Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 3 4 Vincitore: Simona Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Simona Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Simona Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 Simona Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Simona Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Simona Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Simona Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Caroline Garcia vs Aliaksandra Sasnovich



GS Roland Garros Caroline Garcia Caroline Garcia 4 6 Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 5* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 6-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Victoria Azarenka vs Anna Karolina Schmiedlova



GS Roland Garros Victoria Azarenka [10] Victoria Azarenka [10] 2 2 Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 6 6 Vincitore: Anna Karolina Schmiedlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-5 → 2-6 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 2-4 → 2-5 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-3 → 2-3 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Lorenzo Giustino vs Diego Schwartzman



GS Roland Garros Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 1 5 0 Diego Schwartzman [12] Diego Schwartzman [12] 6 7 6 Vincitore: Diego Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Diego Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Diego Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 4-5 → 5-5 Diego Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Diego Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Diego Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Diego Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Diego Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-4 → 1-5 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Diego Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Benoit Paire vs Federico Coria



GS Roland Garros Benoit Paire [23] Benoit Paire [23] 6 6 3 1 Federico Coria Federico Coria 7 4 6 6 Vincitore: Federico Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Benoit Paire 0-15 0-30 15-30 30-40 30-30 1-5 → 1-6 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Federico Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Benoit Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Federico Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Benoit Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Federico Coria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 Benoit Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Federico Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Benoit Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Federico Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Benoit Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Benoit Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Federico Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 3-1 → 3-2 Benoit Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Federico Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Benoit Paire 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Federico Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Benoit Paire 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Federico Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Benoit Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Cori Gauff vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Cori Gauff • Cori Gauff 15 5 Martina Trevisan Martina Trevisan 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Cori Gauff 15-0 5-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Cori Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Cori Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-1 → 4-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Cori Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-0 → 4-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Cori Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 11:00

Sara Errani vs Kiki Bertens



GS Roland Garros Sara Errani Sara Errani 6 6 7 Kiki Bertens [5] Kiki Bertens [5] 7 3 9 Vincitore: Kiki Bertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-9 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 7-8 → 7-9 Kiki Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 7-7 → 7-8 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0-0* 0-15* 15-15* 30-15* 30-30* 40-30* 6-6 → 7-6 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Kiki Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Kiki Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Kiki Bertens 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Kiki Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kiki Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kiki Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Kiki Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kiki Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 3-2 → 3-3 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 Kiki Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Kiki Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Kiki Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-5 → 6-5 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Kiki Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Kiki Bertens 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Kiki Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Kiki Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kiki Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Bernarda Pera vs Amanda Anisimova



GS Roland Garros Bernarda Pera Bernarda Pera 2 0 Amanda Anisimova [25] Amanda Anisimova [25] 6 6 Vincitore: Amanda Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Kei Nishikori vs Stefano Travaglia



GS Roland Garros Kei Nishikori Kei Nishikori 4 6 6 6 2 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 2 7 4 6 Vincitore: Stefano Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 Kei Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Kei Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Kei Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 Kei Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kei Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Kei Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Benjamin Bonzi vs Jannik Sinner



GS Roland Garros Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 0 0 Jannik Sinner • Jannik Sinner 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Jannik Sinner 15-0 30-0 0-3 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 11:00

Sebastian Korda vs John Isner



GS Roland Garros Sebastian Korda Sebastian Korda 6 6 2 6 John Isner [21] John Isner [21] 4 4 6 4 Vincitore: Sebastian Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 John Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 John Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 John Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 John Isner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 John Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 John Isner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 John Isner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 John Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 John Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 John Isner 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 John Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 John Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 John Isner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 John Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 John Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 John Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 John Isner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 John Isner 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 John Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Su-Wei Hsieh vs Iga Swiatek



GS Roland Garros Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 1 4 Iga Swiatek Iga Swiatek 6 6 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Kaia Kanepi vs Elise Mertens



GS Roland Garros Kaia Kanepi Kaia Kanepi 4 5 Elise Mertens [16] Elise Mertens [16] 6 7 Vincitore: Elise Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Kaia Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Kaia Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Kaia Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kaia Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kaia Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Kaia Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Kaia Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Kaia Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kaia Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Alison Van uytvanck / Greet Minnen vs Heather Watson / Lara Arruabarrena



GS Roland Garros Alison Van uytvanck / Greet Minnen Alison Van uytvanck / Greet Minnen 6 6 Heather Watson / Lara Arruabarrena Heather Watson / Lara Arruabarrena 3 2 Vincitore: Alison Van uytvanckGreet Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Alison Van uytvanck / Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Heather Watson / Lara Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Alison Van uytvanck / Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Heather Watson / Lara Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Alison Van uytvanck / Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Heather Watson / Lara Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 2-0 → 2-1 Alison Van uytvanck / Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Heather Watson / Lara Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Alison Van uytvanck / Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Heather Watson / Lara Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Alison Van uytvanck / Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Heather Watson / Lara Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Alison Van uytvanck / Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Heather Watson / Lara Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Alison Van uytvanck / Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Heather Watson / Lara Arruabarrena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Alison Van uytvanck / Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Jessica Pegula / Asia Muhammad vs Dayana Yastremska / Vera Lapko



GS Roland Garros Jessica Pegula / Asia Muhammad • Jessica Pegula / Asia Muhammad 40 4 Dayana Yastremska / Vera Lapko Dayana Yastremska / Vera Lapko 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Jessica Pegula / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 Dayana Yastremska / Vera Lapko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jessica Pegula / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-3 → 4-3 Dayana Yastremska / Vera Lapko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jessica Pegula / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Dayana Yastremska / Vera Lapko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jessica Pegula / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dayana Yastremska / Vera Lapko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jessica Pegula / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ore: 11:00

Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen vs Filip Polasek / Ivan Dodig



GS Roland Garros Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen 3 1 Filip Polasek / Ivan Dodig [5] Filip Polasek / Ivan Dodig [5] 6 6 Vincitore: Filip PolasekIvan Dodig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Filip Polasek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 Jan-Lennard Struff / Henri Kontinen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jonny O’mara / Marcelo Arevalo vs Albert Ramos-vinolas / Gianluca Mager



GS Roland Garros Jonny O'mara / Marcelo Arevalo Jonny O'mara / Marcelo Arevalo 6 6 Albert Ramos-vinolas / Gianluca Mager Albert Ramos-vinolas / Gianluca Mager 1 2 Vincitore: Jonny O'maraMarcelo Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

Harmony Tan / Amandine Hesse vs Magda Linette / Kateryna Kozlova



GS Roland Garros Harmony Tan / Amandine Hesse Harmony Tan / Amandine Hesse 0 6 Magda Linette / Kateryna Kozlova Magda Linette / Kateryna Kozlova 6 7 Vincitore: Magda LinetteKateryna Kozlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Harmony Tan / Amandine Hesse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Magda Linette / Kateryna Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Harmony Tan / Amandine Hesse 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-5 → 5-5 Magda Linette / Kateryna Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Harmony Tan / Amandine Hesse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Magda Linette / Kateryna Kozlova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Harmony Tan / Amandine Hesse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Magda Linette / Kateryna Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Harmony Tan / Amandine Hesse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Magda Linette / Kateryna Kozlova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Harmony Tan / Amandine Hesse 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Magda Linette / Kateryna Kozlova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Harmony Tan / Amandine Hesse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Magda Linette / Kateryna Kozlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-4 → 0-5 Harmony Tan / Amandine Hesse 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Magda Linette / Kateryna Kozlova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Harmony Tan / Amandine Hesse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-1 → 0-2 Magda Linette / Kateryna Kozlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 3 – Ore: 11:00

Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok vs Jasmine Paolini / Varvara Gracheva



GS Roland Garros Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok [15] Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok [15] 3 6 4 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 6 4 6 Vincitore: Jasmine PaoliniVarvara Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 4-5 → 4-6 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-1 → 3-1 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 5-4 → 6-4 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Nadiia Kichenok / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini / Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 0-0 → 1-0

Arantxa Rus / Marie Bouzkova vs Rebecca Peterson / Ana Bogdan



GS Roland Garros Arantxa Rus / Marie Bouzkova Arantxa Rus / Marie Bouzkova 6 4 6 Rebecca Peterson / Ana Bogdan Rebecca Peterson / Ana Bogdan 4 6 4 Vincitore: Arantxa RusMarie Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 4-5 → 4-6 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-4 → 4-4 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 0-1 → 0-2 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 1-3 → 2-3 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Arantxa Rus / Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Rebecca Peterson / Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Sam Querrey / Steve Johnson vs Horacio Zeballos / Marcel Granollers



GS Roland Garros Sam Querrey / Steve Johnson Sam Querrey / Steve Johnson 6 3 6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers [2] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [2] 3 6 7 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Sam Querrey / Steve Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-5 → 6-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Sam Querrey / Steve Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Sam Querrey / Steve Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sam Querrey / Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sam Querrey / Steve Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sam Querrey / Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Sam Querrey / Steve Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Sam Querrey / Steve Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Sam Querrey / Steve Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sam Querrey / Steve Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sam Querrey / Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Sam Querrey / Steve Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sam Querrey / Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Sam Querrey / Steve Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sam Querrey / Steve Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Robert Farah / Juan Sebastian Cabal vs Kyrian Jacquet / Corentin Denolly



GS Roland Garros Robert Farah / Juan Sebastian Cabal [1] Robert Farah / Juan Sebastian Cabal [1] 3 6 6 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 6 2 3 Vincitore: Robert FarahJuan Sebastian Cabal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Kyrian Jacquet / Corentin Denolly 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 11:00

Jil Teichmann / Nina Stojanovic vs Diane Parry / Leylah Fernandez



GS Roland Garros Jil Teichmann / Nina Stojanovic Jil Teichmann / Nina Stojanovic 6 6 Diane Parry / Leylah Fernandez Diane Parry / Leylah Fernandez 2 4 Vincitore: Jil TeichmannNina Stojanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jil Teichmann / Nina Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Diane Parry / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Jil Teichmann / Nina Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Diane Parry / Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Jil Teichmann / Nina Stojanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 Diane Parry / Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Jil Teichmann / Nina Stojanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 Diane Parry / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Jil Teichmann / Nina Stojanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Diane Parry / Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jil Teichmann / Nina Stojanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Diane Parry / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Jil Teichmann / Nina Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Diane Parry / Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Jil Teichmann / Nina Stojanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Diane Parry / Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Jil Teichmann / Nina Stojanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Diane Parry / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski vs Arina Rodionova / Zarina Diyas



GS Roland Garros Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski [5] Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski [5] 7 6 Arina Rodionova / Zarina Diyas Arina Rodionova / Zarina Diyas 5 3 Vincitore: Jelena OstapenkoGabriela Dabrowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Arina Rodionova / Zarina Diyas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Arina Rodionova / Zarina Diyas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Arina Rodionova / Zarina Diyas 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Arina Rodionova / Zarina Diyas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Arina Rodionova / Zarina Diyas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 6-5 → 7-5 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Arina Rodionova / Zarina Diyas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Arina Rodionova / Zarina Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Arina Rodionova / Zarina Diyas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 Arina Rodionova / Zarina Diyas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Arina Rodionova / Zarina Diyas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Mikhail Kukushkin vs Pedro Martinez



GS Roland Garros Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 3 1 0 Pedro Martinez Pedro Martinez 6 6 6 Vincitore: Pedro Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Mikhail Kukushkin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Mikhail Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis vs Dennis Novak / Aljaz Bedene



GS Roland Garros Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 4 3 Dennis Novak / Aljaz Bedene Dennis Novak / Aljaz Bedene 6 6 Vincitore: Dennis NovakAljaz Bedene Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Dennis Novak / Aljaz Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Dennis Novak / Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 Dennis Novak / Aljaz Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Dennis Novak / Aljaz Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Dennis Novak / Aljaz Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 Dennis Novak / Aljaz Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Dennis Novak / Aljaz Bedene 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Dennis Novak / Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Dennis Novak / Aljaz Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Franko Skugor / Austin Krajicek vs Divij Sharan / Soonwoo Kwon



GS Roland Garros Franko Skugor / Austin Krajicek [16] • Franko Skugor / Austin Krajicek [16] 0 6 1 Divij Sharan / Soonwoo Kwon Divij Sharan / Soonwoo Kwon 15 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Franko Skugor / Austin Krajicek 0-15 1-3 Divij Sharan / Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Franko Skugor / Austin Krajicek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 1-1 → 1-2 Divij Sharan / Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Franko Skugor / Austin Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Divij Sharan / Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 5-2 → 6-2 Franko Skugor / Austin Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 4-2 → 5-2 Divij Sharan / Soonwoo Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Franko Skugor / Austin Krajicek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Divij Sharan / Soonwoo Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Franko Skugor / Austin Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Divij Sharan / Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Franko Skugor / Austin Krajicek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 11:00

Hugo Gaston vs Yoshihito Nishioka



GS Roland Garros Hugo Gaston Hugo Gaston 6 7 3 6 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 4 6 6 2 Vincitore: Hugo Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Hugo Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Hugo Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 3-1 → 4-1 Hugo Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Hugo Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Hugo Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Hugo Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Hugo Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Hugo Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Hugo Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Hugo Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Hugo Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Hugo Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 2-3 → 3-3 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 Hugo Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-0 → 2-1 Hugo Gaston 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Hugo Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Hugo Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Hugo Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Hugo Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Hugo Gaston 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Makoto Ninomiya / Nao Hibino vs Demi Schuurs / Kveta Peschke



GS Roland Garros Makoto Ninomiya / Nao Hibino Makoto Ninomiya / Nao Hibino 6 7 4 Demi Schuurs / Kveta Peschke [6] Demi Schuurs / Kveta Peschke [6] 7 5 6 Vincitore: Demi SchuursKveta Peschke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Demi Schuurs / Kveta Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Demi Schuurs / Kveta Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Demi Schuurs / Kveta Peschke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Demi Schuurs / Kveta Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 Demi Schuurs / Kveta Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Demi Schuurs / Kveta Peschke 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Demi Schuurs / Kveta Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 4-5 → 5-5 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Demi Schuurs / Kveta Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Demi Schuurs / Kveta Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-3 → 3-3 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Demi Schuurs / Kveta Peschke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Demi Schuurs / Kveta Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Demi Schuurs / Kveta Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Demi Schuurs / Kveta Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Demi Schuurs / Kveta Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 2-3 → 3-3 Demi Schuurs / Kveta Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Demi Schuurs / Kveta Peschke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Makoto Ninomiya / Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Demi Schuurs / Kveta Peschke 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Monica Niculescu / Misaki Doi vs Fanny Stollar / Irina Bara



GS Roland Garros Monica Niculescu / Misaki Doi Monica Niculescu / Misaki Doi 6 6 Fanny Stollar / Irina Bara Fanny Stollar / Irina Bara 4 2 Vincitore: Monica NiculescuMisaki Doi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Monica Niculescu / Misaki Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Fanny Stollar / Irina Bara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Monica Niculescu / Misaki Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Fanny Stollar / Irina Bara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Monica Niculescu / Misaki Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Fanny Stollar / Irina Bara 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Monica Niculescu / Misaki Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Fanny Stollar / Irina Bara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Monica Niculescu / Misaki Doi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Fanny Stollar / Irina Bara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Monica Niculescu / Misaki Doi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Fanny Stollar / Irina Bara 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Monica Niculescu / Misaki Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Fanny Stollar / Irina Bara 15-0 40-0 30-0 4-0 → 4-1 Monica Niculescu / Misaki Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Fanny Stollar / Irina Bara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Monica Niculescu / Misaki Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Fanny Stollar / Irina Bara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Ugo Humbert / Hugo Gaston vs Feliciano Lopez / Pablo Cuevas



Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot / Arthur Cazaux vs Marcelo Melo / Lukasz Kubot



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 11:00

Radu Albot vs Taylor Fritz



GS Roland Garros Radu Albot Radu Albot 3 2 4 Taylor Fritz [27] Taylor Fritz [27] 6 6 6 Vincitore: Taylor Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 Radu Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Radu Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Radu Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Radu Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anastasia Pavlyuchenkova vs Katerina Siniakova



GS Roland Garros Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 3 4 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 6 6 Vincitore: Katerina Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Kamilla Rakhimova vs Maria Sakkari



GS Roland Garros Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 6 2 Maria Sakkari [20] Maria Sakkari [20] 7 6 Vincitore: Maria Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-5 → 2-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Nikoloz Basilashvili / Radu Albot vs Guido Pella / Leonardo Mayer



GS Roland Garros Nikoloz Basilashvili / Radu Albot Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 4 6 3 Guido Pella / Leonardo Mayer Guido Pella / Leonardo Mayer 6 1 6 Vincitore: Guido PellaLeonardo Mayer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Guido Pella / Leonardo Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Guido Pella / Leonardo Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Guido Pella / Leonardo Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Guido Pella / Leonardo Mayer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Guido Pella / Leonardo Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Guido Pella / Leonardo Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-0 → 5-0 Guido Pella / Leonardo Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Guido Pella / Leonardo Mayer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Guido Pella / Leonardo Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Guido Pella / Leonardo Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Guido Pella / Leonardo Mayer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Guido Pella / Leonardo Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Guido Pella / Leonardo Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Nikoloz Basilashvili / Radu Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ben Mclachlan / Luke Bambridge vs Nikola Mektic / Wesley Koolhof



GS Roland Garros Ben Mclachlan / Luke Bambridge Ben Mclachlan / Luke Bambridge Nikola Mektic / Wesley Koolhof [9] Nikola Mektic / Wesley Koolhof [9] Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 10 – Ore: 11:00

Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova vs Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar



GS Roland Garros Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova [13] Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova [13] 6 2 6 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 2 6 0 Vincitore: Kristyna PliskovaViktoria Kuzmova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-2 → 4-2 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 Julia Wachaczyk / Laura Ioana Paar 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Kristyna Pliskova / Viktoria Kuzmova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Patricia Maria Tig / Andreea Mitu vs Yana Sizikova / Madison Brengle



GS Roland Garros Patricia Maria Tig / Andreea Mitu Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 7 6 Yana Sizikova / Madison Brengle Yana Sizikova / Madison Brengle 6 4 Vincitore: Patricia Maria TigAndreea Mitu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Yana Sizikova / Madison Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Yana Sizikova / Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Yana Sizikova / Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 Yana Sizikova / Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Yana Sizikova / Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Yana Sizikova / Madison Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Yana Sizikova / Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Yana Sizikova / Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Yana Sizikova / Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Yana Sizikova / Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-0 → 2-1 Yana Sizikova / Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Patricia Maria Tig / Andreea Mitu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Alexander Bublik vs Lorenzo Sonego



GS Roland Garros Alexander Bublik Alexander Bublik 6 1 5 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 7 Vincitore: Lorenzo Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Alexander Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alexander Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-30 15-30 40-40 40-A 40-40 1-5 → 1-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Alexander Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Alexander Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Joe Salisbury / Rajeev Ram vs Quentin Halys / Gregoire Barrere



GS Roland Garros Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] 6 7 Quentin Halys / Gregoire Barrere Quentin Halys / Gregoire Barrere 4 6 Vincitore: Joe SalisburyRajeev Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-1* 6-6 → 7-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Quentin Halys / Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Quentin Halys / Gregoire Barrere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Quentin Halys / Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 4-2 → 4-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Quentin Halys / Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Quentin Halys / Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Quentin Halys / Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Quentin Halys / Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Quentin Halys / Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Quentin Halys / Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Quentin Halys / Gregoire Barrere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Quentin Halys / Gregoire Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Ajla Tomljanovic / Alison Riske vs Alternates Alternates / Alternates Alternates



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 11:00

Nadia Podoroska vs Yulia Putintseva



GS Roland Garros Nadia Podoroska Nadia Podoroska 6 1 6 Yulia Putintseva [23] Yulia Putintseva [23] 3 6 2 Vincitore: Nadia Podoroska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-1 → 4-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-2 → 1-3 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Norbert Gombos vs Jurij Rodionov



GS Roland Garros Norbert Gombos Norbert Gombos 6 2 7 6 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 2 6 6 4 Vincitore: Norbert Gombos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jurij Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Jurij Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Norbert Gombos 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Norbert Gombos 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Norbert Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Norbert Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 2-5 → 2-6 Jurij Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 Norbert Gombos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Norbert Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Norbert Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-2 → 6-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Jurij Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Jurij Rodionov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jurij Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Elena Rybakina / Paula Badosa vs Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin



GS Roland Garros Elena Rybakina / Paula Badosa Elena Rybakina / Paula Badosa 4 4 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin [9] Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin [9] 6 6 Vincitore: Bethanie Mattek-sandsSofia Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Elena Rybakina / Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Elena Rybakina / Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Elena Rybakina / Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-3 → 2-3 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 15-15 40-15 30-15 1-2 → 1-3 Elena Rybakina / Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina / Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Elena Rybakina / Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Elena Rybakina / Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Elena Rybakina / Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Elena Rybakina / Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Elena Rybakina / Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0

Shuai Zhang / Veronika Kudermetova vs Christina Mchale / Anna Blinkova



GS Roland Garros Shuai Zhang / Veronika Kudermetova [8] • Shuai Zhang / Veronika Kudermetova [8] 0 6 2 Christina Mchale / Anna Blinkova Christina Mchale / Anna Blinkova 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Shuai Zhang / Veronika Kudermetova 2-3 Christina Mchale / Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Shuai Zhang / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Christina Mchale / Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Shuai Zhang / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Christina Mchale / Anna Blinkova 0-15 15-15 40-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Shuai Zhang / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Christina Mchale / Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Shuai Zhang / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Christina Mchale / Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Shuai Zhang / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-2 → 4-2 Christina Mchale / Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Shuai Zhang / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Christina Mchale / Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Shuai Zhang / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Christina Mchale / Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Philipp Oswald / Marcus Daniell vs Bruno Soares / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 11:00

Barbora Strycova vs Barbora Krejcikova



GS Roland Garros Barbora Strycova [32] Barbora Strycova [32] 4 6 3 Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova 6 3 6 Vincitore: Barbora Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Barbora Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Barbora Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Barbora Strycova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Barbora Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Barbora Strycova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Barbora Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Barbora Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 2-1 → 3-1 Barbora Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Barbora Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 4-5 → 4-6 Barbora Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Barbora Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 Barbora Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Barbora Strycova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Barbora Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Dusan Lajovic / Nikola Cacic vs Matt Reid / Alex De minaur



GS Roland Garros Dusan Lajovic / Nikola Cacic Dusan Lajovic / Nikola Cacic 4 7 6 Matt Reid / Alex De minaur Matt Reid / Alex De minaur 6 6 7 Vincitore: Matt ReidAlex De minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Matt Reid / Alex De minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 5-5 → 6-5 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Matt Reid / Alex De minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Matt Reid / Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Dusan Lajovic / Nikola Cacic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Juan Ignacio Londero vs Marco Cecchinato



GS Roland Garros Juan Ignacio Londero Juan Ignacio Londero 0 3 2 7 2 Marco Cecchinato • Marco Cecchinato 0 6 6 5 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Marco Cecchinato 2-3 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Juan Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-3 → 3-3 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Juan Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Juan Ignacio Londero 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Juan Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jordan Thompson / Robert Lindstedt vs Joao Sousa / Robin Haase



Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz / Daniel Evans vs Matwe Middelkoop / Marcelo Demoliner



GS Roland Garros Hubert Hurkacz / Daniel Evans Hubert Hurkacz / Daniel Evans Matwe Middelkoop / Marcelo Demoliner Matwe Middelkoop / Marcelo Demoliner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 13 – Ore: 11:00

Astra Sharma vs Ekaterina Alexandrova



GS Roland Garros Astra Sharma Astra Sharma 3 3 Ekaterina Alexandrova [27] Ekaterina Alexandrova [27] 6 6 Vincitore: Ekaterina Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Astra Sharma 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Astra Sharma 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-15 30-15 2-1 → 2-2 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Astra Sharma 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Astra Sharma 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Astra Sharma 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Daria Gavrilova vs Eugenie Bouchard



GS Roland Garros Daria Gavrilova Daria Gavrilova 7 4 3 Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard 5 6 6 Vincitore: Eugenie Bouchard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Daria Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Eugenie Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Daria Gavrilova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Eugenie Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Daria Gavrilova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Eugenie Bouchard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Daria Gavrilova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Eugenie Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Daria Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Eugenie Bouchard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Daria Gavrilova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Eugenie Bouchard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Daria Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Eugenie Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Daria Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 2-3 Eugenie Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Daria Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Eugenie Bouchard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Daria Gavrilova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Eugenie Bouchard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Daria Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Eugenie Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 5-4 → 5-5 Daria Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Eugenie Bouchard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Daria Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Eugenie Bouchard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Daria Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 Eugenie Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Daria Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 Eugenie Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Daria Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Casper Ruud vs Tommy Paul



GS Roland Garros Casper Ruud [28] Casper Ruud [28] 6 1 6 1 6 Tommy Paul Tommy Paul 1 6 3 6 3 Vincitore: Casper Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Casper Ruud 0-15 30-15 15-15 40-15 2-2 → 3-2 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Casper Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-4 → 1-5 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-3 → 0-4 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Pauline Parmentier / Alizé Cornet



GS Roland Garros Vera Zvonareva / Laura Siegemund [12] • Vera Zvonareva / Laura Siegemund [12] 40 6 4 Pauline Parmentier / Alizé Cornet Pauline Parmentier / Alizé Cornet A 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 Pauline Parmentier / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Pauline Parmentier / Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Pauline Parmentier / Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Pauline Parmentier / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Pauline Parmentier / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Pauline Parmentier / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Pauline Parmentier / Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 30-0 30-15 15-0 40-15 0-1 → 1-1 Pauline Parmentier / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Arthur Rinderknech / Manuel Guinard vs Aisam-ul-haq Qureshi / Dominic Inglot



Il match deve ancora iniziare