ITF Porto e Monastir: I Main Draw

ITF PORTO (25k)

[1] Leonie Kung vs Ines Murta

Ingrid Gamarra martins vs TBD

Georgina Garcia-perez vs Daria Snigur

Jovana Jovic vs [6] Indy De vroome

[3] Ankita Raina vs TBD

Gabriela Ce vs Beatriz Haddad maia

Jodie Anna Burrage vs Jule Niemeier

[8] Pemra Ozgen vs TBD

[7] Chihiro Muramatsu vs Ekaterine Gorgodze

Stefania Rubini vs Francisca Jorge

Nuria Parrizas-diaz vs Jamie Loeb

[4] Xiaodi You vs TBD

[5] Samantha Murray sharan vs Valeria Savinykh

Susan Bandecchi vs TBD

Jana Fett vs TBD

Maria Ines Fonte vs [2] Cristina Bucsa

ITF MONASTIR (15k)

[1] Shalimar Talbi vs Marie Villet

Zoe Bourbotte vs Zoe Howard

Laetitia Pulchartova vs Darja Semenistaja

Laura Boehner vs [6] Anastasia Sukhotina

[4] Ines Ibbou vs Maria Tanasescu

Kathleen Kanev vs Lulu Sun

Alina Michalitsch vs Lilly Elida Haseth

Chiara Catini vs [8] Anna Ureke

[7] Alice Robbe vs Wiem Boubaker

Anna Ukolova vs Katherine Westbury

Chiraz Bechri vs Radka Zelnickova

Maja Radenkovic vs [3] Maria Lourdes Carle

[5] Dia Evtimova vs Katarina Kuzmova

Ekaterina Vishnevskaya vs Mina Hodzic

Kelia Le bihan vs Louise Kwong

Olivia Gram vs [2] Darya Astakhova