Roland Garros: Fabio Fognini si fa male e cede in 4 set a Kukushkin

Esordio amaro per Fabio Fognini al Roland Garros.

L’azzurro, n.15 ATP e 14esima testa di serie, è stato sconfitto dal kazako Mikhail Kukushkin, n.88 ATP con il risultato di 75 36 76 (0) 60 dopo 2 ore e 52 minuti di partita.

Da segnalare che l’azzurro verso la fine del terzo set e precisamente all’inizio tiebreak ha accusato un forte dolore alla gamba destra e da quel momento non è riuscito praticamente ad ottenere più un punto.

L’unico demerito di Fabio e non aver chiuso la partita prima dell’infortunio.

Infatti l’azzurro nel primo set era partito subito male perdendo la battuta, recuperato il break Fabio sul 5 pari perdeva ancora il servizio e poco dopo la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set il ligure era in pieno controllo del parziale vinto poi per 6 a 3 e nel terzo set andava avanti per 5 a 3.

Sul 5 a 4 Fognini giocava un pessimo game al servizio e regalava il controbreak all’avversario.

All’inizio del tiebreak arrivava l’infortunio alla gamba destra e la partita finiva praticamente in quel momento.

Peccato non aver sfruttato un primo turno abbordabile con un giocatore che non era mai arrivato oltre il secondo turno a Parigi.