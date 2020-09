Mats Wilander attacca duramente Andy Murray e lui risponde con ironia alle critiche

Mats Wilander, ex numero uno del mondo, pluricampione di tornei del Grand Slam e attualmente commentatore di Eurosport, ha lanciato alcune domande questa domenica sul momento di Andy Murray, che considera “preoccupante”. L’ex tennista svedese ritiene che forse il 33enne britannico dovrebbe smettere di provarci.

“Sono preoccupato per Andy Murray. Mi piacerebbe sentirlo dire perché continua a giocare dandoci un falso senso di speranza che un giorno tornerà al suo miglior livello. Sono un po ‘deluso. Ha il diritto di farlo? Per quale ragione? Anche io ho provato a tornare in campo ed è stato il peggior errore che ho fatto nella mia carriera. Ha il diritto di continuare ad ottenere wild card per non darle ai giovani? “ chiede lo svedese.

Andy Murray, ex numero 1 del mondo, ha reagito con poche parole e ironiche alle critiche di Mats Wilander.

Murray ha citato alcune delle frasi di Wilander e ne ha scritta solo una: “I love this”, in una storia su Instagram.

Ricordiamo che Murray è stato operato nel 2019 per una ricostruzione dell’anca destra e al suo ritorno, alla fine del 2019, è tornato al titolo nel torneo ATP 250 di Anversa. Quest’anno ha giocato solo tre tornei e, in uno di questi, ha sconfitto un top 10 , Alexander Zverev.