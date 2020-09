Roland Garros: Il programma completo di Lunedì 28 Settembre. In campo 6 azzurri

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Petra Kvitova vs Oceane Dodin

Marin Cilic vs Dominic Thiem

Kristie Ahn vs Serena Williams

Egor Gerasimov vs Rafael Nadal

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Katarina Zavatska vs Kiki Bertens

Elina Svitolina vs Varvara Gracheva

Gael Monfils vs Alexander Bublik

Daniil Medvedev vs Marton Fucsovics

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Fabio Fognini vs Mikhail Kukushkin

Tamara Zidansek vs Garbiñe Muguruza

Kamil Majchrzak vs Karen Khachanov

Chloé Paquet vs Alizé Cornet

Court 14 – Ore: 11:00

Michael Mmoh vs Pierre-Hugues Herbert

Non prima delle ore 12

Corentin Moutet vs Lorenzo Giustino

Angelique Kerber vs Kaja Juvan

John Millman vs Pablo Carreno busta

Arantxa Rus vs Clara Burel

Court 7 – Ore: 11:00

Hugo Gaston vs Maxime Janvier

Iga Swiatek vs Marketa Vondrousova

Shuai Zhang vs Madison Keys

Adrian Mannarino vs Albert Ramos-vinolas

Court 3 – Ore: 11:00

Aliona Bolsova vs Jasmine Paolini

Emilio Gomez vs Lorenzo Sonego

Viktoria Kuzmova vs Kristyna Pliskova

Court 4 – Ore: 11:00

Tsvetana Pironkova vs Andrea Petkovic

Tommy Paul vs James Duckworth

Guido Pella vs Salvatore Caruso

Leylah Fernandez vs Magda Linette

Court 5 – Ore: 11:00

Pedro Martinez vs Aleksandar Vukic

Barbara Haas vs Su-Wei Hsieh

Aljaz Bedene vs Arthur Rinderknech

Court 9 – Ore: 11:00

Yoshihito Nishioka vs Felix Auger-aliassime

Renata Zarazua vs Elsa Jacquemot

Filip Krajinovic vs Nikola Milojevic

Diane Parry vs Polona Hercog

Court 10 – Ore: 11:00

Monica Puig vs Sara Errani

Christina Mchale vs Karolina Muchova

Jiri Vesely vs Liam Broady

Daniel Elahi Galan vs Cameron Norrie

Court 11 – Ore: 11:00

Katerina Siniakova vs Lauren Davis

Steven Diez vs Mackenzie Mcdonald

Stefanie Voegele vs Patricia Maria Tig

Daniel Altmaier vs Feliciano Lopez

Court 12 – Ore: 11:00

Reilly Opelka vs Jack Sock

Tamara Korpatsch vs Amanda Anisimova

Jan-Lennard Struff vs Frances Tiafoe

Court 13 – Ore: 11:00

Catherine Bellis vs Bernarda Pera

Svetlana Kuznetsova vs Anastasia Pavlyuchenkova

Casper Ruud vs Yuichi Sugita

Tennys Sandgren vs Hubert Hurkacz