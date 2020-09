Roland Garros: Jannik Sinner gioca un match spettacolare! Battuto David Goffin in tre set

Jannik Sinner gioca un match praticamente perfetto ed elimina David Goffin nel primo turno del Roland Garros.

L’azzurro ha sconfitto il belga, n.12 del mondo, con il risultato di 75 60 63 dopo 1 ora e 59 minuti di partita.

Al secondo turno il talento italiano affronterà Benjamin Bonzi, n.226 ATP.

Primo Set: Sinner avanti per 3 a 1 e poi per 4 a 2 subiva il controbreak in entrambe le occasioni con il belga che impattava sul 4 pari dopo aver annullato nell’ottavo gioco altre due palle break.

Sul 6 a 5 per Sinner, 40-15 con al servizio il belga c’era la svolta della frazione, con Goffin che prima commetteva un errore di rovescio poi sul 40 pari arrivava il drop shot coraggioso dell’azzurro, poi un buon passante e sul set point un altro errore di Goffin dava il via libera a Sinner che conquistava la frazione per 7 a 5.

Secondo Set: L’azzurro dopo aver annullato quattro palle break nel primo gioco, inseriva il turbo e piazzava dal 2 a 0 (break al secondo game ai vantaggi con tre smash di Sinner per conquistare il break), un parziale di 16 punti a 6, portando a casa il set con un eloquente 6 a 0.

Terzo Set: Continuava il dominio di Sinner che nel secondo game metteva a segno l’ennesimo break (a 15).

L’azzurro sul 15-30 piazzava un passante vincente di diritto di polso puro e poi sulla palla break un rovescio vincente lungolinea conqustando in questo modo il break.

Sinner non rischiava nulla fino al 5 a 3 quando ha servito per il match e non ha tremato.

Jannik infatti metteva a segno altri due vincenti e poi sul 40-15 un errore di Goffin chiudeva le sorti dell’incontro in favore dell’italiano per 6 a 3.

La partita di oggi



GS Roland Garros Jannik Sinner Jannik Sinner 7 6 6 David Goffin [11] David Goffin [11] 5 0 3 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 David Goffin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 David Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 David Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Jannik Sinner 3-3 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 3-2 → 3-3 Jannik Sinner 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

