Challenger Split: Il Main Draw. Presenza di Alessandro Giannessi

Challenger Split – Main Draw

(1) Sousa, Pedro vs Grenier, Hugo

Krueger, Mitchell vs Kolar, Zdenek

(SE) Etcheverry, Tomas Martin vs Qualifier

Troicki, Viktor vs (8) Ito, Tatsuma

(3) Klahn, Bradley vs Polansky, Peter

(WC) Serdarusic, Nino vs Giannessi, Alessandro

Qualifier vs (WC) Gojo, Borna

Qualifier vs (7) Van de Zandschulp, Botic

(5) Petrovic, Danilo vs Nakashima, Brandon

Escobedo, Ernesto vs Cerundolo, Francisco

Ymer, Elias vs (PR) Marterer, Maximilian

Mena, Facundo vs (4) Taberner, Carlos

(6) Klizan, Martin vs Lestienne, Constant

Menezes, Joao vs (WC) Ajdukovic, Duje

Blanch, Ulises vs Ferreira Silva, Frederico

Qualifier vs (2) Kovalik, Jozef