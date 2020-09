Video del Giorno: Alexandre Muller chiude con l’ace da sotto contro il 3.4 Buscaglione

Trenta minuti di monologo contro un 3.4 (LEGGI QUI) per Alexandre Muller, n.238 ATP in singolare, nel primo turno di qualificazioni del torneo Challenger di Biella. Il tennista transalpino, che ha affrontato questo match con la certezza di aggiudicarselo con un doppio bagel (Buscaglione è riuscito ad arrivare a 30 in due giochi su dodici), ha chiuso l’incontro realizzando un ace… con il servizio da sotto. Di seguito il video di quanto accaduto.

A 30-minute 6-0, 6-0 demolition wasn't enough for Alexandre Muller, therefore he ended his match against 14-year-old Pietro Buscaglione with an underarm ace.

Welcome to the challenger tour! However, he did not manage to outdo Tomic's 28-minute match. pic.twitter.com/jY61EAH4ah

