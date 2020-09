Boris Becker rischia fino a sette anni di carcere in Inghilterra

Boris Becker, ex numero uno del mondo e più volte vincitore di titoli del Grand Slam, è nei guai con la giustizia britannico. Secondo il quotidiano inglese “Guardian”, il leggendario tennista tedesco rischia fino a sette anni di carcere.

Becker è accusato di aver nascosto attività finanziarie per un valore di 1,5 milioni di euro e un appartamento nel quartiere londinese di Chelsea dopo aver dichiarato fallimento nel 2017. Sono 19 le cause contro Becker per evasione fiscale e ostruzione alla giustizia.

Se fosse condannato da tutti, rischerebbe di andare in prigione per sette anni.