Roland Garros: Arrivano 4 forfait pochi minuti prima del sorteggio del Main Draw. Ci saranno almeno 3 lucky loser nel maschile e 1 nel femminile

I Tabelloni principali del Roland Garros sono già noti, ma pochi minuti prima del sorteggio sono arrivati alcuni forfait importanti.

Per quanto riguarda il maschile, Fernando Verdasco, Milos Raonic e Kyle Edmund hanno scelto di rinunciare al Grand Slam francese all’ultimo minuto. Questi forfait aprono nuove speranze per i giocatori che perderanno nell’ultimo turno di qualificazione (che si concluderanno domani), che prenderanno il posto come lucky loser.

Nel tabellone femminile Belinda Bencic, numero 10 del mondo, ha rinunciato anche al Roland Garros. Con questo abbandono, ci sono ora quattro tenniste della top ten che non giocheranno la competizione francese. Una lucky loser prenderà il posto della Bencic.