Nel torneo di San Pietroburgo apertura al 50% degli spettatori. Wild card a Jannik Sinner per il tabellone principale

L’ATP 500 di San Pietroburgo, che quest’anno eccezionalmente sarà un torneo di categoria superiore e si disputerà dopo il Roland Garros, avrà 3500 spettatori al giorno per l’edizione di quest’anno.

Le autorità russe hanno permesso al 50 per cento degli spettatori di salire sulle tribune – lo stadio ha una capienza di 7.000 persone – in quello che finora sarà il luogo con maggiore capienza tra gli spalti dopo la pandemia di covid-19.

Questa settimana, Amburgo ne ospita 2300 per sessione nel suo campo centrale.

Si conoscono poi già le wild card per il tabellone principale. Inviti a Jannik Sinner, Dudi Sela e Evgeny Donskoy.