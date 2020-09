Challenger Forlì: Salvatore Caruso centra i quarti di finale “Torneo splendido, bello vedere un po’ di pubblico”

Per la secondo giornata consecutiva Salvatore Caruso chiude con una vittoria gli incontri degli Internazionali di Tennis Città di Forlì “Memorial Piero Contavalli”. L’azzurro classe ’92 si è imposto sul ceco Michael Vrbensky con un doppio 7-5 in quasi 2 ore di gioco, strappando il pass per i quarti di finale in cui affronterà il sudafricano Lloyd Harris.

“Rispetto al mio primo turno (7-6 7-6 contro Nikolas Sanchez Izquierdo, ndr) è stato un match di qualità superiore – afferma Caruso -. Il mio avversario è partito forte, piano piano ho preso le misure e nonostante qualche errore nel secondo set l’ho portata a casa”. Poi i complimenti all’organizzazione: “Il team di MEF Tennis Events tira su sempre tornei splendidi, per noi giocatori è importante. Rispetto al Foro Italico c’è un clima diverso, fa piacere avere un po’ di pubblico sugli spalti a sostenere noi italiani. Spero che gli spettatori possano tornare a seguirci in tutti i tornei il prima possibile”.