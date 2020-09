“Thank you”: le stelle WTA celebrano il 50esimo delle ‘Original 9’

Billie Jean King, Kerry Melville Reid, Judy Dalton, Julie Heldman, Peaches Bartkowicz, Rosie Casals, Kristy Pigeon, Valerie Ziegenfuss, Nancy Richey. Eccetto il primo nome, estremamente famoso per chi mastica un po’ di tennis, forse questo lotto di ragazze non dirà molto all’appassionato medio, o ai più giovani. Queste 9 tenniste, esattamente 50 anni fa (23 settembre 1970) fecero la storia.

Quel giorno di mezzo secolo fa, le nove giocatrici (tra le migliori del mondo) annunciarono una iniziativa clamorosa: la fondazione di un tour tennistico femminile alternativo, per protestare contro la iniqua differenza di prize money tra i tornei femminili e quelli maschili. Con la promozione di Gladys Heldman (madre di Julie e donna assai influente poiché fondatrice di una quotata rivista specializzata), le nove “rivoluzionarie” firmarono un contratto simbolico, di un solo dollaro, per giocare otto tornei Pro negli USA.

Grazie alla vicinanza della promoter con la multinazionale del tabacco Philips Morris (che aveva investito milioni di dollari su di una linea di sigarette “femminili” con lo slogan “You’ve come a long way, baby”), arrivò anche lo sponsor di questo neonato circuito, Viginia Slims.

Di fatto il Virginia Slims Tour fu il precursore del WTA Tour, nato nel 1973. La battaglia iniziata 50 anni fa da quel gruppo di vere e proprie pioniere ha portato da molti anni ad avere lo stesso prize money negli Slam per uomini e donne.

La goccia che fece traboccare il vaso fu il torneo “Pacific Southwest Open” di Los Angeles 1970. Organizzato Jack Kramer, campionissimo USA del dopoguerra e famoso per le proprie dichiarazioni in tv (era passato anche a commentare) assai sessiste in una nazione ancora assai indietro per i diritti civili e l’uguaglianza, vedeva un montepremi con una differenza abissale tra uomini e donne, in campo contemporaneamente sullo stile degli attuali “Combined”. Il vincitore del tabellone maschile riceveva un premio di 12.500 dollari; la vincitrice solo 1.500, e nessun premio per le ragazze sconitte dagli ottavi in giù. Una differenza enorme, fu la miccia di una protesta che covava da tempo. Nonostante le minacce ricevute e pure qualche esclusione a tornei “classici”, le 9 non si fermarono e diedero vita alla rivoluzione del tennis femminile verso un professionismo “più vero ed equo”.

Per ricordare questa data storica, e ringraziare Billie Jean e le altre, oggi molte tenniste hanno posato nei vari social con una banconota da un dollaro, ricordando le “Original 9” e la loro battaglia. Tra queste Elina Svitolina, Kiki Bertens e la n.1 del ranking Ashleigh Barty. Molto bella la foto postata su Twitter da Svitolina, dove alcune campionesse attuali posano con la banconota, ringraziando le “Original 9” per la loro battaglia.

Questo il messaggio della Barty, a nome di tutte le tenniste Pro: “Grazie per il vostro amore, ambizione, coraggio e lotta per l’eguaglianza. 50 anni fa, nove delle migliori tenniste del mondo misero la propria carriera a rischio in nome dell’uguaglianza dei diritti. Il loro coraggio ha cambiato la storia dello sport”. Barty si è anche detta orgogliosa e fortunata per continuare la propria carriera seguendo le orme di Melville Reid e Dalton, australiane come lei.

Marco Mazzoni