Combined Roma: Novak Djokovic sfiderà Diego Schwartzman nella finale maschile. Shapovalov ha anche servito per il match. Nel femminile Halep vs Karolina Pliskova

La finalissima del Masters 1000 di Roma metterà di fronte Novak Djokovic (ATP 1) e Diego Schwartzman (15). Nonostante una partita invero un po’ complicata (almeno inizialmente), il numero uno del mondo è riuscito a superare il meno quotato norvegese Casper Ruud (34) con il risultato di 7-5 6-3. Costretto a rincorrere per gran parte del primo set, alla lunga Nole ha però fatto emergere la sua maggior capacità nell’affrontare e gestire situazioni particolarmente complesse, riuscendo così a pareggiare i conti e a ribaltare poi la situazione inanellando quattro game consecutivi grazie anche ad un servizio più che efficace (9 ace). Nel secondo set, Djokovic ha invece mostrato tutte le sue qualità tecniche, lasciando poco spazio alle speranze del suo avversario.

Come detto il serbo affronterà ora nell’ultimo atto Schwartzman, che ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie per avere la meglio sul canadese Denis Shapovalov (15). L’argentino, giustiziere di Rafael Nadal (2) nei quarti, e’ stato ad un passo dal perdere prima di chiudere sul 6-4 5-7 7-6 (7/4) dopo oltre tre ore di battaglia.

In campo femminile Simona Halep (WTA 2) sfiderà la ceca Karolina Pliskova (4) nella sua terza finale in carriera al Foro Italico. La 28enne rumena, pur non mostrando la sua condizione migliore, ha infatti estromesso in tre set la spagnola Garbine Muguruza (17) con il risultato di 6-3 4-6 6-4. Dal canto suo la Pliskova non ha invece avuto nessuna difficoltà nello sbarazzarsi della connazionale Marketa Vondrousova (19), piegandola per 6-2 6-4.

Combined Roma – Semifinali – Terra

WTA Rome Simona Halep [1] Simona Halep [1] 6 4 6 Garbiñe Muguruza [9] Garbiñe Muguruza [9] 3 6 4 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 S. Halep 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 4-1 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Muguruza 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1. [1] Simona Halepvs [9] Garbiñe Muguruza

2. [1] Novak Djokovic vs Casper Ruud (non prima ore: 14:00)



ATP Rome Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 Casper Ruud Casper Ruud 5 3 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 C. Ruud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [12] Marketa Vondrousova vs [2] Karolina Pliskova (non prima ore: 16:00)



WTA Rome Marketa Vondrousova [12] Marketa Vondrousova [12] 2 4 Karolina Pliskova [2] Karolina Pliskova [2] 6 6 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Pliskova 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 K. Pliskova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Pliskova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Vondrousova 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. [12] Denis Shapovalov vs [8] Diego Schwartzman (non prima ore: 19:00)



ATP Rome Denis Shapovalov [12] Denis Shapovalov [12] 4 7 6 Diego Schwartzman [8] Diego Schwartzman [8] 6 5 7 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA Rome Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] 6 6 Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru 2 2 Vincitori: HSIEH / STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Friedsam / Olaru 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 A. Friedsam / Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Friedsam / Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Friedsam / Olaru 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Friedsam / Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 A. Friedsam / Olaru 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Friedsam / Olaru 0-15 0-30 df 0-40 df 2-1 → 3-1 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 A. Friedsam / Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [1] Su-Wei Hsieh/ Barbora Strycovavs Anna-Lena Friedsam/ Raluca Olaru

2. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 17:30)