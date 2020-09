WTA Strasburgo: Il Tabellone Principale. Karolina Pliskova dà forfait

WTA Straburgo – Terra

(3) Bertens, Kiki vs Bye

Davis, Lauren vs Ostapenko, Jelena

Diyas, Zarina vs (Q) Mchale, Christina

Hibino, Nao vs (8) Stephens, Sloane

Bondarenko, Kateryna vs (WC) Burel, Clara

Tomljanovic, Ajla vs (Q) Zhang, Shuai

Hercog, Polona vs Cornet, Alizé

(Q) Minnen, Greet vs (5) Rybakina, Elena

(7) Alexandrova, Ekaterina vs Lucky Loser

Siniakova, Katerina vs Pera, Bernarda

Blinkova, Anna vs (LL) Georges, Myrtille

(Q) Perez, Ellen vs (4) Sabalenka, Aryna

(6) Anisimova, Amanda vs Teichmann, Jil

Pavlyuchenkova, Anastasia vs Van Uytvanck, Alison

Linette, Magda vs (WC) Parmentier, Pauline

Bye vs (2) Svitolina, Elina