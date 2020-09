Combined Roma: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Novak Djokovic è in semifinale. Avanza anche la Halep (LIVE)

Il qualificato tedesco Dominik Koepfer (ATP 97) è riuscito a rendere il cammino di Novak Djokovic (1) più complicato del previsto, ma non gli ha impedito di qualificarsi per le semifinali del Masters 1000 di Roma. Il serbo si è imposto sul 26enne con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 in un match durato due ore abbondanti.

Persi i primi due game al servizio e con Nole portatosi agilmente sul 4-0, Koepfer sembrava la classica vittima sacrificale e invece… Svanita la riverenza nei confronti del numero uno, il mancino della Foresta Nera ha rimontato i due break, ha perso comunque la prima frazione, ma se l’è giocata sostanzialmente ad armi pari, pareggiando il conto dei set grazie al break centrato nel decimo gioco della seconda partita. Nel terzo è poi uscita la maggiore abitudine nell’affrontare situazioni intricate di Djokovic, che in semifinale se la vedrà con il norvegese Casper Ruud (34), castigatore del padrone di casa Matteo Berrettini (8) per 4-6 6-3 7-6 (7/5).

In campo femminile Simona Halep (WTA 2) ha sfruttato l’abbandono di Yulia Putintseva (30) mentre guidava per 6-2 2-0.

Combined Roma – Quarti di Finale – Terra

Centrale – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Simona Halep vs Yulia Putintseva



WTA Rome Simona Halep [1] • Simona Halep [1] 0 6 2 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 0 2 0 Vincitore: S. HALEP per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Halep 2-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Halep 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Novak Djokovic vs [Q] Dominik Koepfer (non prima ore: 14:30)



ATP Rome Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 4 6 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 3 6 3 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Koepfer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 D. Koepfer 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Koepfer 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [11] Elise Mertens vs [2] Karolina Pliskova (non prima ore: 19:00)



WTA Rome Elise Mertens [11] Elise Mertens [11] 0 0 Karolina Pliskova [2] • Karolina Pliskova [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Pliskova 0-0

4. [8] Diego Schwartzman vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Rome Matteo Berrettini [4] Matteo Berrettini [4] 6 3 6 Casper Ruud Casper Ruud 4 6 7 Vincitore: C. RUUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* ace 5*-6 6-6 → 6-7 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-5 → 3-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0

1. [4] Matteo Berrettinivs Casper Ruud

2. [SE] Victoria Azarenka vs [9] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 14:00)



WTA Rome Victoria Azarenka Victoria Azarenka 6 3 4 Garbiñe Muguruza [9] Garbiñe Muguruza [9] 3 6 6 Vincitore: G. MUGURUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-4 → 3-4 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 V. Azarenka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 G. Muguruza 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 V. Azarenka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [12] Marketa Vondrousova vs [4] Elina Svitolina



WTA Rome Marketa Vondrousova [12] • Marketa Vondrousova [12] 0 6 1 Elina Svitolina [4] Elina Svitolina [4] 0 3 0 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Vondrousova 1-0 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Vondrousova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Svitolina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [12] Denis Shapovalov vs [15] Grigor Dimitrov (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA Rome Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru 3 6 10 Shuko Aoyama / Ena Shibahara [7] Shuko Aoyama / Ena Shibahara [7] 6 2 4 Vincitori: FRIEDSAM / OLARU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 S. Aoyama / Shibahara 1-0 S. Aoyama / Shibahara 1-0 1-1 df 1-2 2-2 df 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Aoyama / Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Friedsam / Olaru 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-15 4-2 → 5-2 S. Aoyama / Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 A. Friedsam / Olaru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Aoyama / Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Friedsam / Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 S. Aoyama / Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Friedsam / Olaru 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Aoyama / Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Friedsam / Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 S. Aoyama / Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Friedsam / Olaru 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Aoyama / Shibahara 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Friedsam / Olaru 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-2 → 1-3 S. Aoyama / Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Friedsam / Olaru 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Aoyama / Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

1. Anna-Lena Friedsam/ Raluca Olaruvs [7] Shuko Aoyama/ Ena Shibahara

2. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs John Peers / Michael Venus



ATP Rome Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] 7 7 John Peers / Michael Venus John Peers / Michael Venus 6 6 Vincitori: GRANOLLERS / ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Peers / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 J. Peers / Venus 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Peers / Venus 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Peers / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Peers / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Peers / Venus 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Peers / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Peers / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Hayley Carter / Luisa Stefani



WTA Rome Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] 7 6 Hayley Carter / Luisa Stefani Hayley Carter / Luisa Stefani 5 4 Vincitori: HSIEH / STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Carter / Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Hsieh / Strycova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 H. Carter / Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-3 → 4-4 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Carter / Stefani 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Carter / Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 H. Carter / Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 S. Hsieh / Strycova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Carter / Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 H. Carter / Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 H. Carter / Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin