Kasatkina prende una storta al piede, si arrende e Azarenka brilla per il fair play (Video)

Daria Kasatkina, giovane russa che è già entrata nella top 10 e che finalmente sembrava trovare la sua forma migliore, ha vissuto un momento doloroso questo venerdì durante il suo incontro di Ottavi di finale nel torneo di Roma contro la bielorussa Victoria Azarenka. Dopo un primo set molto equilibrato, le due stavano giocando il tie-break del primo set quando Kasatkina si è storta la caviglia correndo per prendere una pallina.

In lacrime, è stato chiaro fin dall’inizio che l’infortunio era grave e che la russa non poteva piu’ continuare. Victoria Azarenka, scossa ha mostrato un grande fair play: ha portato il ghiaccio alla sua avversaria, ha consolato sia lei che il suo allenatore, ha riordinato le sue racchette e ha anche salutato Daria con un bacio sulla fronte.

.@vika7 advanced to the @InteBNLdItalia quarterfinals after Kasatkina retired due to a right ankle injury she suffered in the first set –> https://t.co/bAl3oTVvVq pic.twitter.com/fxZthU7jO9

— wta (@WTA) September 18, 2020