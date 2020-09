Masters 1000 Roma: Termina la favola di Lorenzo Musetti contro il tedesco Koepfer

Niente da fare per Lorenzo Musetti apparso stanco quest’oggi negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro è stato superato dal tedesco Dominik Koepfer classe 1994 e n.97 ATP con il risultato di 64 60 in 1 ora e 10 minuti di partita.

Primo Set: Museti cedeva la battuta nel terzo game commettendo doppio fallo sul break point.

Sul 3 a 2 il tedesco dal 15-40 annullava due palle break e teneva in qualche modo il servizio.

Sul 5 a 4 Koepfer annullava una palla del contro-break all’azzurro e si prendeva il set chiuendo la frazione per 6 a 4.

Secondo Set: Nel primo game il tedesco sfruttava gli errori di Musetti e andava subito in vantaggio 1-0.

Nel game successivo Lorenzo mancava due palle break e sullo 0 a 2 venia nuovamente brekkato (a 30 dal 30 a 0) con il teutonico che si portava in un attimo sul 4 a 0.

Musetti usciva praticamente dal campo e ormai rassegnato subiva un nuovo break nel quinto gioco.

Sul 5 a 0 il tedesco teneva la battuta, ai vantaggi ma senza annullara palle break, portando a casa la partita per 6 a 0.