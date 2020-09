Covid-19: Saltano i tornei di Mosca

Sono stati cancellati i tornei ATP e WTA di Mosca che si sarebbero dovuti svolgere nel prossimo mese di Ottobre.

I tornei erano in programma tra il 19 e il 25 ottobre l’ATP 250 nel maschile e fra il 26 dello stesso mese e l’1 novembre per il femminile (torneo Premier).

La cancellazione è dovuta a un incremento del numero di casi di Covid-19 a Mosca, incremento che ha portato il consiglio comunale a optare per l’annullamento. L’ATP in una nota ha reso noto che il torneo di San Pietroburgo, in programma il prossimo 12 ottobre si svolgerà regolarmente.