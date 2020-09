Combined Roma: Il programma di Venerdì 18 Settembre

Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Matteo Berrettini vs [WC] Stefano Travaglia

2. [1] Simona Halep vs Dayana Yastremska (non prima ore: 13:00)

3. [1] Novak Djokovic vs Filip Krajinovic

4. Dusan Lajovic vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 19:00)

5. [5] Kiki Bertens OR Polona Hercog vs [12] Marketa Vondrousova

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Anna Blinkova vs [2] Karolina Pliskova

2. Ugo Humbert vs [12] Denis Shapovalov

3. [9] Garbiñe Muguruza vs [7] Johanna Konta

4. [Q] Lorenzo Musetti OR Kei Nishikori vs [Q] Dominik Koepfer OR [5] Gael Monfils (non prima ore: 17:00)

5. Svetlana Kuznetsova vs [4] Elina Svitolina (non prima ore: 19:00)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Grigor Dimitrov vs [WC] Jannik Sinner

2. Casper Ruud OR Lorenzo Sonego vs Marin Cilic (non prima ore: 14:00)

3. [3] Sofia Kenin OR [SE] Victoria Azarenka vs [Q] Daria Kasatkina

4. [8] Diego Schwartzman vs Hubert Hurkacz

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Danka Kovinic vs [11] Elise Mertens

2. [10] Elena Rybakina vs Yulia Putintseva

3. [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs [6] Veronika Kudermetova / Katerina Siniakova

4. Lucie Hradecka / Andreja Klepac vs Hayley Carter / Luisa Stefani

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs Max Purcell / Luke Saville

2. Mate Pavic / Bruno Soares vs Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic OR [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 14:00)

3. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Jeremy Chardy / Fabrice Martin

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs Asia Muhammad / Arina Rodionova

2. Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru vs [Alt] Magda Linette / Bernarda Pera

3. John Peers / Michael Venus vs [WC] Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori