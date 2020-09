Combined Roma: Il programma di Giovedì 17 Settembre

Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Pedro Martinez vs [12] Denis Shapovalov

2. [9] Garbiñe Muguruza vs Cori Gauff

3. [7] Fabio Fognini vs Ugo Humbert

4. [3] Sofia Kenin vs [SE] Victoria Azarenka (non prima ore: 19:00)

5. [Q] Lorenzo Musetti vs Kei Nishikori

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Anett Kontaveit vs Svetlana Kuznetsova

2. [13] Milos Raonic vs Dusan Lajovic

3. [Q] Irina-Camelia Begu vs [7] Johanna Konta

4. [5] Kiki Bertens vs Polona Hercog

5. [Q] Dominik Koepfer vs [5] Gael Monfils (non prima ore: 19:00)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Diego Schwartzman vs John Millman

2. Yulia Putintseva vs [8] Petra Martic

3. Hubert Hurkacz vs [9] Andrey Rublev

4. Casper Ruud vs Lorenzo Sonego

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Daria Kasatkina vs Katerina Siniakova

2. [Q] Arantxa Rus vs [12] Marketa Vondrousova

3. [WC] Giulia Gatto-Monticone / Jasmine Paolini OR Oksana Kalashnikova / Laura Siegemund vs [6] Veronika Kudermetova / Katerina Siniakova

4. Hayley Carter / Luisa Stefani vs [Alt] Cori Gauff / Christina Mchale

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic

2. Mate Pavic / Bruno Soares vs Sander Gille / Joran Vliegen

3. Maximo Gonzalez / Diego Schwartzman vs Max Purcell / Luke Saville

4. Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko vs Lucie Hradecka / Andreja Klepac

2. [7] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs Simona Halep / Monica Niculescu

3. [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Nao Hibino / Makoto Ninomiya

4. [Alt] Magda Linette / Bernarda Pera vs [4] Nicole Melichar / Demi Schuurs

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Henri Kontinen / Jan-Lennard Struff vs John Peers / Michael Venus

2. Nicolas Mahut / Benoit Paire vs Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin OR Aisam-Ul-Haq Qureshi / Stefanos Tsitsipas

3. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Asia Muhammad / Arina Rodionova vs [2] Timea Babos / Shuai Zhang