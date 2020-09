Sinner straordinario con Tsitsipas, lo sconfigge in tre set con un tennis a tratti devastante

Clamorosa partita tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. L’azzurro si vendica del match 2019 agli IBI e supera il greco con un match bellissimo, in cui a tratti ha fornito una dimostrazione di forza incredibile. 6-1 6-7 6-2 lo score finale.

È partito fortissimo Sinner e ha dominato il primo set in modo totale, annichilendo il forte rivale con una grandinata di pallate ad altissimo ritmo. Migliorato al servizio e continuo alla risposta, Sinner ha prodotto un one-man-show nel primo set: 2-1, 4-1, 5-1 e quindi 6-1!

Nel secondo parziale continua la furia di Jannik, vola 4-1 ma qua il greco entra finalmente nel match. Alza la parabole, manda un po’ fuori ritmo l’azzurro e ritrova servizio e risposta. Con qualche errore di Jannik, Tsitsipas torna in partita. Sotto 2-5, strappa il servizio all’azzurro e sale 6-5, con 4 games di fila. Va a servire per il set, ma subisce il rientro di Sinner, colpa anche di un sanguinoso doppio fallo. Nel tiebreak succede di tutto, bellissimo e grandi emozioni. Sinner non trasforma due match point, Tsitsipas chiude il tiebreak al terzo set point.

La partita si temeva fosse girata, invece Jannik torna in campo nel terzo “cattivissimo”, determinato più che mai a prendersi quella partita che aveva quasi vinto. Sinner si gioca l’immediata palla break con la coordinazione di Rudolf Nureev ed il punch di Mike Tyson, tirando una risposta di dritto in salto fulminante! Break Sinner, 1-0 e poi 4-0! Il match è “in ghiaccio”. Chiude 6-2, che grandissima vittoria per l’azzurro!