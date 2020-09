Dal Foro Italico: Lorenzo Musetti dopo aver battuta Stan Wawrinka “Non so quanti punti e quanti soldi ho guadagnato vincendo oggi, mi sono solo goduto ogni attimo di questa partita”.

“Sono felicissimo, Stan era uno dei miei idoli di infanzia insieme a Roger e Rafa

Non me l’aspettavo, ma credo proprio di essermela meritata. Un sogno che si realizza, ancora non ci credo. Non so quanti punti e quanti soldi ho guadagnato vincendo oggi, mi sono solo goduto ogni attimo di questa partita. Spero di poterlo fare per il resto della carriera, il tennis per me è anche passione: è un percorso difficilissimo e questa è soltanto una partita, mi sto avvicinando al Tour ma devo ancora compiere tanti step“.

Il match point contro Wawrinka