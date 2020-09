Us Open: Ascolti TV. La finale femminile supera quella maschile. Finali in netto calo rispetto allo scorso anno

Per la quarta volta negli ultimi sei anni, la finale degli US Open femminile ha avuto più pubblico di quella maschile negli Stati Uniti. Le cifre sono state annunciate questo martedì dal canale ‘ESPN’, che detiene i diritti di trasmissione negli Usa, e hanno rivelato che il duello tra Naomi Osaka e Victoria Azarenka ha avuto 400.000 spettatori in più rispetto allo scontro tra Dominic Thiem e Alexander Zverev. Anche le semifinali femminili hanno avuto un ascolto più alto rispetto a quelle maschili.

Negli ultimi sei anni, solo le finali con Serena Williams e Roger Federer hanno però superato i tre milioni di spettatori negli Stati Uniti.