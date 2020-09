Non solo Musetti, nel martedì del Foro Italico brilla anche la stella di Andrea Vavassori

Quando si ha un amico con cui poter condividere le proprie esperienze sul campo da gioco, tutto diventa più semplice e stimolante. Andrea Vavassori, classe 1995 e n.121 del mondo in doppio, lo sa benissimo: avere l’appoggio di un compagno come Lorenzo Sonego, infatti, gli ha permesso per la seconda volta in carriera di uscire dal limbo dei tornei Challenger (nei quali si è comportato sempre ottimamente al fianco di Luca Margaroli) per disputare un evento del circuito maggiore al fianco del suo compagno di mille avventure e allenamenti anche in tempo di lockdown.

A Roma, agli Internazionali BNL d’Italia, la coppia piemontese pareva già “spacciata” al momento del sorteggio del tabellone di specialità che la opponeva a Rajeev Ram e Joe Salisbury, teste di serie numero due. Ma invece non è andata male, anzi: dopo aver perso il primo parziale per 6-4, Sonego e Vavassori hanno ristabilito la parità aggiudicandosi il tiebreak del secondo set per sette punti a tre. Il supertiebreak finale, che da tutti i doppisti è considerato un vero e proprio terno al lotto, ha nuovamente premiato gli azzurri: 4-6 7-6 10-7 il risultato finale in favore di Sonego/Vavassori, ora attesi dai serbi Nikola Cacic e Dusan Lajovic.

Altro incontro complicato, ma non certo impossibile: se per Sonego vincere un match a livello ATP, che sia singolare o doppio, è ormai una abitudine, non si può dire lo stesso per il suo compagno, che prima di ieri aveva disputato solo due incontri in main draw ATP in doppio perdendoli entrambi (Roma 2018 in coppia con Ocleppo e Anversa 2019 con Sonego). In una delle giornate più belle per il tennis italiano, dunque, non c’è stata solo la splendida affermazione di Lorenzo Musetti su Stan Wawrinka, ma anche la prima vittoria in carriera di Andrea Vavassori in un doppio ATP: se son rose fioriranno, intanto la Top-100 di specialità è sempre più a portata di mano… Complimenti, Wave!