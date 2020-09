Thiem è tornato in Austria e non giocherà prima del Roland Garros

Dominic Thiem, numero tre al mondo e campione degli US Open 2020, è tornato questo martedì a Vienna, la capitale del suo Paese, dove trascorrerà i prossimi giorni tra riposo e qualche allenamento, dopo aver trascorso l’ultimo mese “bloccato” all’interno della bolla di New York.

Visibilmente stanco, Thiem ha avuto un’accoglienza discreta all’aeroporto – a causa del coronavirus, che vieta qualsiasi tipo di raduno in pubblico – e ha detto solo qualche parola ai giornalisti che lo aspettavano all’arrivo.

Thiem, che ha dato forfait nel torneo di Roma, ha confessato che non chiederà un invito nell’ATP 500 di Amburgo, quindi andrà direttamente al Roland Garros mercoledì prossimo, senza alcun torneo su terra in preparazione per lo Slam parigino.