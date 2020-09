Dal Foro Italico: Parla Salvatore Caruso: “Quanto al match-point, quando sono uscito dal campo nemmeno mi ricordavo di averlo annullato…”

Queste le paroIe in conferenza stampa di Salvatore Caruso dopo l’esordio vincente nel torneo di Roma: “Il momento più difficile è stato quando ho subito il break nel terzo set. Se lui avesse tenuto il servizio e fosse andato 5-2 sarebbe stata davvero dura. Quanto al match-point, quando sono uscito dal campo nemmeno mi ricordavo di averlo annullato…”.

Il prossimo ostacolo si chiama Djokovic: “Contro Nole sarà un peccato non avere il pubblico dalla mia parte. L’ho già affrontato a Parigi lo scorso anno: cercherò di fare tesoro di quello che ho imparato in quell’occasione. Proverò a prendergli un set o magari la partita: devo entrare in campo pensando di poter vincere”.

“Roma per un italiano ha un significato particolare: è stata una rivincita rispetto alle altre volte dove avevo giocato bene ma non ero riuscito a portare la partita a casa”. Infine un passaggio sul tennis al tempo del coronavirus: “Purtroppo ci tocca giocare nelle bolle e lo facciamo, ma speriamo di non abituarci e di tornare alla normalità il prima possibile. Roma con il pubblico è un’altra cosa”.

Il match point – Caruso