Masters 1000 Roma: Salvatore Caruso da applausi! Lotta come un leone annulla palla match e si regala la sfida con Novak Djokovic

Grande vittoria di Salvatore Caruso che annulla un match point e batte l’americano Tennys Sandgren nel primo turno del torneo Masters 1000 di Roma e si regala la prima vittoria in carriera nel tabellone principale in un torneo di tale categoria.

Il 27enne siciliano di Avola, n.87 ATP (best ranking), in gara con una wild card, alla sua sesta partecipazione – ha sconfitto come dicevamo lo statunitense Tennys Sandgren, n.49 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il risultato di 36 63 76 (4) dopo 2 ore e 50 minuti di partita.

Al secondo turno Salvatore Caruso sfiderà Novak Djokovic, n.1 del mondo.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set l’azzurro sotto per 2 a 4, recuperava il break nel settimo gioco.

Sul 4 a 5 Salvatore, dopo un lungo game al servizio, annullava una palla match ed in qualche modo teneva la battuta.

Nel tiebreak Caruso si portava subito sul 4 a 1, con doppio minibreak, ma l’americano li recuperava entrambi portandosi sul 3 a 4 e servizio a disposizione.

Nuova reazione di Salvo che si portava sul 6 a 3 e due servizi a disposizione, il primo match point veniva mancato dal tennista siculo ma il secondo era quello buono e l’azzurro portava a casa set e match per 7 punti a 4.

La partita punto per punto



ATP Rome Tennys Sandgren Tennys Sandgren 6 3 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 3 6 7 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Sandgren 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Sandgren 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Il match point – Caruso