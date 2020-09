Masters 1000 Roma: Gianluca Mager dura un set contro Grigor Dimitrov (con il video della partita)

Già fuori intanto Gianluca Mager nel primo turno del torneo Masters 1000 di Roma.

Il 25enne sanremese, n.85 ATP, wild card, è stato battuto 75 61, in un’ora e un quarto, dal bulgaro Grigor Dimitrov, n.22 del ranking e 15esima testa di serie.

Il ligure è rimasto in corsa fino alla palla-break mancata nell’undicesimo gioco, sul 5 pari, del primo set: poi dopo aver mancato una palla game per il tiebreak ha lasciato via libera al suo avversario che ha piazzato un parziale di sei game ad uno e vinto la partita per 75 61.

La partita punto per punto